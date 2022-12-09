Путин объяснил свои слова о длительности СВО

Путин: когда я говорил о длительности СВО, речь шла о длительности процесса урегулирования

Путин заявил, что российские войска не сталкиваются с проблемами на Украине, «все стабильно» и идет своим чередом. При этом он предупредил, что урегулирование будет непростым, а участникам предстоит признать реалии «на земле»

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Президент России Владимир Путин, когда говорил о том, что появление результатов спецоперации может быть «длительным процессом», имел в виду длительность урегулирования конфликта. Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Киргизии. РБК ведет прямую трансляцию.

«Я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — заявил он.

Путин добавил, что сам процесс урегулирования будет непростым и потребует времени, но «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле».

Президент прокомментировал свое заявление, сделанное два дня назад, 7 декабря. Тогда он допустил, что появление результатов действий на Украине может быть длительным процессом, указав: раз у России появились новые территории, то «вот это такой все-таки значимый результат». Путин также отметил, что Азовское море стало внутренним морем России.

«Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — напомнил президент.

В Кремле затем рассказали, что одна из ключевых целей России на Украине — защита жителей Донбасса, выполнение этой задачи и привело к присоединению новых регионов.