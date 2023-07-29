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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал нейтральный статус Украины принципиальным для России

Путин: нейтральный статус Украины принципиально важен для России
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин начал встречу с лидерами семи африканских стран, входящих в миссию по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, нейтральный статус Киева принципиален для Москвы, и втягивание Украины в НАТО «не очень понятно»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение для России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран. Путин отметил, что позиция африканских стран перекликается с мирным планом, который ранее выдвигал Китай.

«Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — сказал президент.

По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от мирных инициатив с Украиной, однако «киевские власти издали специальную нормативную базу, даже декрет вышел президента Украины, запрещающий вести переговоры». Помимо этого, он заявил, что нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение для России.

Путин также обвинил западные страны в использовании инструментов международного права против России. «Ничего у них не получится. Это слишком примитивно. Если они хотят, чтобы кто-то соблюдал международное право — пусть сами потрудятся исполнять эти же нормы», — подчеркнул Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что основанием для начала переговорного процесса должен стать выход страны на ее международно признанные границы — с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Путин заявлял, что в процессе урегулирования «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле».

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Нейтральный статус Украины являлся одним из требований российской стороны в обсуждении мирного соглашения весной 2022 года. На переговорах по нему, последний очный раунд которых перед остановкой состоялся 30 марта, Киев передал Москве предложения, в которых говорилось в том числе о стремлении Украины к нейтральному и безъядерному статусу. Однако вскоре переговоры были остановлены.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года — в день, когда Россия подписала договоры о присоединении с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. 

28 июля в Санкт-Петербурге завершился второй саммит «Россия — Африка». По итогу саммита была подписана итоговая декларация, в которой были зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития отношений между Россией и африканскими странами.

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