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Украина допустила переговоры при отказе России от своих целей

Минобороны Украины: переговоры возможны при смене Россией своих целей
Если Россия откажется от заявленных целей, сказал министр обороны Резников, то становится видна перспектива диалога. Россия может поменять цели операции из-за смены реальных обстоятельств, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Если Россия изменит заявленные цели военной операции, будет прослеживаться возможность для мирного соглашения, заявил украинский министр обороны Алексей Резников на форуме «Диалоги о восстановлении Украины», передает NV.ua.

Он отметил, что Украина может жить мирно, «неоккупированной, нормально по-добрососедски со всеми соседями». Министр напомнил, что Москва поставила своей целью «денацификацию», «демилитаризацию» и «денатоизацию». По его мнению, суть этих задач — «стереть нацию украинскую с лица земли, потому что [ее] якобы, с точки зрения [России], не существует».

«Так я говорю: вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — сказал Резников.

Китай и другие государства, предлагающие свои мирные планы, соревнуются за роль посредника в переговорах, продолжил министр. По его мнению, в их действиях «есть один нюанс: они все пока хотят быть посредниками на стороне России». Он заключил, что раз у таких государств нет «настоящего независимого медиаторства» и беспристрастности, то Киев подождет и продолжит добиваться победы.

Накануне об ожидании смены целей России заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что власть должна «обозначить так или иначе, то есть окончательно». «Ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь», — подчеркнул Аксенов. Глава Крыма выразил уверенность, что России будет сложно договориться с Украиной, если значительная ее часть не пройдет «демилитаризацию» и будет быстро принята в НАТО и ЕС. Он также назвал «больным» вопрос о наиболее вероятном сценарии развития событий, «где эти границы, как это может выглядеть».

Россия не достигла нескольких заявленных целей военной операции, в том числе того, что касается нейтрального статуса Украины, ее «денацификации» и «демилитаризации», а также защиты населения Донбасса, заявил в начале июня депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин. Затулин счел, что изначально задуманный план был «нереальным», нужно переходить к новому и двигаться дальше. «По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл...» — отметил депутат. Он пояснил: «Мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили».

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Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции в соседнем государстве, назвал в качестве целей «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Позднее он рассказал, что финальная цель — «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». Прошлой осенью Путин назвал намерением Москвы ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается на Украине.

Власти Украины настаивают на выводе российских войск за пределы территории в качестве условия для начала переговоров.

Украина допустила переговоры при отказе России от своих целей
Украина допустила переговоры при отказе России от своих целей

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Минобороны Украины Алексей Резников
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