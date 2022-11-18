США заявили, что не подталкивают Зеленского к переговорам с Россией

Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины)

США не подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, он сам решит, когда и в каком виде их вести, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры и будет ли, а также то, как будут выглядеть эти переговоры, никто в Соединенных Штатах не подталкивает его, не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров», — сказал он (цитата по ТАСС).

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