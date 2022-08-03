Подоляк заявил, что в переговорах с Киевом «мяч на поле» Москвы
В мирных переговорах между Россией и Украиной дело остается за Москвой, поскольку Киев ждет отвода войск и прекращения огня, заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Если Москва хочет диалога, мяч на ее поле. Сперва — прекращение огня и отвод войск. Затем — конструктив», — написал он.
Комментарий появился в ответ на заявления экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, которого Подоляк назвал «глашатаем империи и голосом при ру-царском дворе». Немецкий политик в конце июля приехал в отпуск в Москву и позднее рассказал, что провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
После этого бывший канцлер заявил, что решение России начать спецоперацию было «ошибкой российского правительства», для выхода из кризиса необходимы обоюдные уступки и Кремль хотел бы сделать это путем переговоров.
По мнению Шрёдера, стороны могли бы развить успех, достигнутый в результате заключения зерновой сделки в июле. Политик допустил, что договоренности можно будет «постепенно расширить до прекращения огня».
«Большой ошибкой было очернение возможных уступок Украины как заранее продиктованного Россией мира», — сказал он и отметил, что без переговоров разрешить конфликт не удастся.
В Кремле, отвечая на вопрос о словах Шрёдера, указали, что «Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях».
Мирные переговоры между Москвой и Киевом начались через несколько дней после объявления Путиным спецоперации. Последняя очная встреча сторон прошла в Стамбуле 29 марта.
После них Россия согласилась сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, Украина же предложила свои условия заключения мира. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они включали отказ Киева от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем; военный нейтралитет Украины; гарантии безопасности для нее со стороны международного сообщества; невозражение Москвы против вступления страны в ЕС. При этом в украинской делегации указывали, что готовы обсуждать эти положения только после отвода войск.
Условия, на которых готова говорить о мире Россия, — это фиксация в договоре «нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик», указывали в МИДе.
После Стамбула стороны проводили еще несколько онлайн-встреч, но затем переговоры были заморожены. «Зерновая сделка» также была заключена в Стамбуле, но Киев и Москва подписывали соглашения с посредниками — Анкарой и ООН. Они договорились об условиях вывоза зерна из украинских портов и снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.