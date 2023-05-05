Лавров назвал условие разрешения конфликта на Украине
Лавров: конфликт на Украине не может быть решен через «заморозку» линии соприкосновения
Сергей Лавров
Конфликт на Украине не может быть решен через «заморозку» линии соприкосновения — решение лежит в геополитической плоскости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно», — сказал он.
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