Кулеба в ответ на данные разведки США призвал не недооценивать Украину

Глава МИД Кулеба в ответ на данные разведки США призвал никогда не недооценивать Украину

Washington Post со ссылкой на разведку писала, что Киеву не удастся достичь Мелитополя и перерезать сухопутный путь в Крым. Глава МИД отметил, что «даже скептики со временем обнадеживаются». Россия заявляла о провале наступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя статью The Washington Post о том, что Киеву, по мнению американской разведки, не удастся достичь Мелитополя и перерезать сухопутный путь в Крым, заявил: «никогда не недооценивайте Украину». Об этом он сказал газете Die Welt.

«Нам не нужно ничего доказывать; наш успех вознаградит оптимистов», — считает глава украинского МИДа.

Кулеба указал, что, «по мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков», Украина должна была перестать существовать в феврале 2022 года «в течение от трех до десяти дней».

«То, что они сейчас предполагают, что Украина не сможет так быстро отвоевать всю свою территорию, показывает, что даже скептики со временем обнадеживаются», — отметил министр.

Киев неоднократно признавал, что контрнаступление идет медленно. Главной проблемой Кулеба называл «сильные оборонительные позиции» России. «Нашим солдатам нелегко продвигаться вперед», — говорил министр.

В Пентагоне заявляли, что у США нет иллюзий насчет украинского наступления. «Нет никаких иллюзий, что эти боевые действия, которые ведет Украина, легкие. У России было время создать укрепления, а Украина наступает, так что бои будут трудными», — отмечал пресс-секретарь американского Минобороны Патрик Райдер.

Президент России Владимир Путин в конце июля объявил о провале контрнаступления Киева. По его мнению, западные страны «явно разочарованы» отсутствием результатов, украинским войскам не помогают «ни колоссальные ресурсы», ни поставки оружия, ни «тысячи иностранных наемников и советников». Минобороны России в начале августа утверждало, что Вооруженные силы Украины с начала наступления потеряли более 43 тыс. военнослужащих без учета «эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах».