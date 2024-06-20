Le Soir узнала цель новых санкций Европы против российского СПГ

Новый 14-й пакет санкций ЕС против России затронет экспорт российского СПГ. Брюссель запретит его перевалку в Европе, что может затруднить его поставки с арктических месторождений азиатским потребителям

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Новые санкции Евросоюза против российского сжиженного природного газа (СПГ) не затронут его поставки в ЕС, цель санкций — его реэкспорт, сообщила бельгийская газета Le Soir.

Послы 27 стран-членов ЕС уже одобрили новый пакет санкций против России. Точный текст санкционного законопроекта еще не опубликован, но как пишет издание, среди новых мер — запрет на перевалку российского СПГ в ЕС.

Меры направлены на затруднение экспорта российского газа из Арктики, для доставки которого в зимние месяцы необходимо использование танкеров-ледоколов. «Арктический» СПГ поставляется на мировые рынки с предприятий НОВАТЭКа — «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2». Суда ледокольного класса доставляют сжиженный газ в европейские порты, включая Зебрюгге в Бельгии и Монтуар-де-Бретань во Франции. Далее газ доставляется обычными газовозами на азиатский рынок, в частности в Китай, отмечает Le Soir.

О том, что в Брюсселе планируют запретить портам обслуживать поставки СПГ из России в неевропейские страны, ранее писал EUobserver. В то же время 3 июня еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что запрет ЕС на реэкспорт СПГ из России не повлияет на азиатских потребителей.

Санкционные ограничения против России, которые вошли в 14-й пакет, окончательно утвердят на заседании Совета стран ЕС по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС, называл их очередными попытками «выдавливания России с энергетических рынков». По его словам, это выгодно прежде всего США. «Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ», — сказал он.

РБК отправил запрос в НОВАТЭК.

12 июня США ввели санкции против Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманского СПГ» и других российских газовых предприятий. «Арктик СПГ 2» попал под американские ограничения еще в ноябре.

По данным аналитической компании Kpler, Россия в апреле поставила на европейский рынок 46% своего экспорта СПГ. Но апрельский показатель по Европе оказался на 15 процентных пунктов меньше, чем в марте. Как и в марте, в азиатские страны ушли 34% экспортируемого СПГ.