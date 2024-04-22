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Война санкций ,  
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Глава МИД Швеции заявил о планах ЕС запретить поставки СПГ из России

Сюжет
Война санкций
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём.

«Принятие 14-го пакета санкций [против России] — это одна из самых важных вещей. Мы намерены включить [в него] как запрет на импорт сжиженного природного газа, так и меры по сдерживанию российского теневого флота», — сказал он перед встречей глав МИД стран Евросоюза.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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