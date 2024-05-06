Евросоюз сократил закупки СПГ

Евросоюз из-за конкуренции с Азией последовательно сокращает импорт СПГ, наращивая закупки трубопроводного газа из России, следует из официальной статистики. Эксперты не видят перспектив изменения этой тенденции в течение года

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В январе—апреле страны Евросоюза сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 8% год к году, до 40,8 млрд куб. м (337,5 млн куб. м в сутки), следует из статистики ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), пишут «Ведомости».

В январе 2024-го поставки в Европу сократились на 6%, в феврале на 11%, в марте после восьми месяцев снижения импорт слегка вырос, на 1%, но в апреле падение продолжилось. Только в апреле импорт снизился на 16% год к году, до 10,1 млн т, что стало максимальным уровнем падения закупок СПГ европейскими странами за последние полтора года.

В прошлом мае в Азии вырос спрос на СПГ, цена за него там стала выше, на рынок вернулась так называемая азиатская премия, что привело к сокращению поставок в ЕС.

В 2022-м страны ЕС значительно нарастили импорт СПГ в связи с санкциями и проблемами получения российского трубопроводного газа. Поставки тогда выросли в 1,7 раза по отношению к 2021-му, до 127,2 млрд куб. м. Затем тренд на наращивание объемов поставок сохранялся — прошлой весной импорт достиг исторических максимумов, суточный объем превысил 12 млрд куб. м.

На этом фоне увеличиваются поставки газа в Евросоюз по трубопроводу. В первом квартале 2024 года европейские страны импортировали таким образом 40 млрд куб. м газа — на 5% больше в годовом выражении. В марте объем трубопроводного импорта стал максимальным с 2022-го: 14 млрд куб. м.

Главным драйвером увеличения импорта стали закупки российского трубопроводного газа. За январь—март они увеличилось на 23%, до 7,2 млрд куб. м, следует из данных Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Импортерами из ЕС сейчас выгоднее не соперничать за СПГ с азиатскими конкурентами, а покупать трубопроводный газ, пояснила газете эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. По его расчетам, спрос на СПГ в Азии во втором квартале этого года продолжит увеличиваться, что будет разгонять рост рыночных цен на сжиженный газ.

Вместе с тем Россия почти половину (46%) своих объемов СПГ в апреле отправила в Европу. В азиатские страны, как и в марте, ушла треть экспортируемого СПГ — 34%. Около 20% поставок пока отображаются в статистике как «направленные в неизвестном направлении». Востребованность российского СПГ с Ямала, в Евросоюзе объясняется коротким транспортным плечом и исторической завязкой больших объемов на европейских компаниях, рассказал РБК независимый эксперт по газу Александр Собко.

Сейчас трубопроводный газ в Европу поставляется из России только через Украину и «Турецкий поток». Около 15% количества, потребляемого в ЕС, по-прежнему поступает из России. До февраля 2022 года доля российского газа составляла примерно 45–50%.

По результатам прошлого года «Газпром» получил первый убыток за 25 лет, он составил 629 млрд руб. против прибыли 1,23 трлн руб в 2023-м.