США ввели санкции против Мосбиржи, проектов СПГ и ИТ. Главное

США ввели санкции против Мосбиржи, проектов СПГ и установили ограничения для ИТ

США значительно расширили санкции против России, новые ограничения затронули финансовую инфраструктуру, облачные сервисы и информационные технологии, проекты в сфере СПГ. В Кремле ограничения называют незаконными

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

США 12 июня расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений, сообщил американский Минфин.

Санкции против Мосбиржи и НКЦ

Под ограничения попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В Вашингтоне считают, что меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия». Национальный клиринговый центр выступает контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже.

Мосбиржа заявила, что с 13 июня будет проводить торги на валютном рынке и рынке драгметаллов по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом и евро. На фондовом и денежном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) их будут проводить по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги будут идти в обычном режиме.

Центробанк подчеркнул, что приостанавливает проведение биржевых торгов только в долларах и евро, сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. <...> Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки», — уточнил ЦБ.

Санкции в сфере ИТ

США с 12 сентября запрещают предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и ИТ. Минфин США вместе с Госдепом издал специальное постановление, которое предусматривает следующие ограничения:

Запрещено предоставлять любому лицу в России проектные услуги и услуги по ИТ-консультированию;

Запрещено поставлять облачные технологии и услуги ИТ-поддержки для управления предприятием, а также ПО для проектирования и производства.

Санкции против СПГ-проектов

Под американские санкции попали «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча».

Вашингтон заявил, что намерен ограничить доходы России от энергетики и препятствовать развитию российских энергетических проектов.

Расширение списков физических и юридических лиц

В санкционные списки внесли страховую компанию СОГАЗ, холдинг «Синара — транспортные машины», движение детей и молодежи «Движение первых».

Под ограничения попала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

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