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Война санкций ,  
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В ЕС исключили влияние на Азию из-за запрета на реэкспорт российского СПГ

ЕС: запрет ЕС на реэкспорт российского СПГ не повлияет на азиатских потребителей
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Война санкций

Запрет ЕС на реэкспорт российского СПГ не повлияет на азиатских потребителей, заявила ТАСС еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на полях энергетического форума в Токио.

«Это не окажет существенного влияния на мировые рынки, потому что это лишь означает, что России придется использовать альтернативные суда для обслуживания потребителей», — сказала она, отметив, что «это будет дорого для России», но не приведет к изъятию объемов СПГ с рынка.

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О том, что Евросоюз собирается включить запрет на поставки российского СПГ в свой очередной пакет санкций, в конце апреля сообщил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём. Чуть позже Reuters узнал, что речь идет о запрете на перевалку этого вида топлива в ЕС (по данным EUobserver, речь про поставки в неевропейские страны) и мерах в отношении трех российских проектов по производству СПГ («Арктик СПГ-2», в Усть-Луге Ленинградской области и Мурманске). Bloomberg также сообщал, что в ЕС обсуждается в том числе и запрет на использование портов для реэкспорта СПГ, который предназначен для третьих стран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС, назвал их очередными попытками «выдавливания России с энергетических рынков», по его словам, в первую очередь это выгодно США. «Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ», — сказал он.

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Теги
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