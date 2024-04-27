Песков назвал последствия санкций против российского СПГ для Европы

Песков: санкции против российского СПГ приведут к росту цен для Европы

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ) и попытки «выдавливания» России с энергетических рыков приведут к росту цен на газ для европейских потребителей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о планах ЕС ввести санкции против российского СПГ, передает корреспондент РБК.

«Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ», — заявил он.

Песков подчеркнул, что «эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны» — необходимо посмотреть какие формулировки и ограничения будут выработаны. Москва считает санкции незаконными и будет искать пути их преодоления, добавил представитель Кремля.

25 апреля Reuters со ссылкой на три источника в ЕС сообщил, что Еврокомиссия для следующего пакета санкций предложит санкции против СПГ, включая запрет на перевалку в ЕС и меры в отношении трех российских проектов по производству сжиженного газа.

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