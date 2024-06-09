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Bloomberg назвал топливо, которое может заменить нефть на мировых рынках

Bloomberg: из-за низких цен и отсутствия картелей СПГ замещает собой нефть
Из-за отсутствия регулирования рынка, низких цен и высокой эффективности СПГ вскоре может заменить собой нефть, пишет Bloomberg. Агентство приводит в пример рынок Китая, где каждый третий проданный новый грузовик работает на СПГ
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Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Падение цен на сжиженный природный газ (СПГ) и перспектива его перенасыщения стимулируют продажи в Китае грузовиков и судов, которые работают на этом топливе, ускоряя долгосрочный отказ от нефти в стране — крупнейшем импортере «черного золота», пишет Bloomberg.

Так, по данным китайской аналитической First Commercial Vehicle Network, каждый третий новый грузовик, проданный в Китае, работает на природном газе. В годовом исчислении рост составил 208%, а только за апрель было продано свыше 26 тыс. таких грузовиков.

Научно-исследовательский институт экономики и технологий Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC ETRI) еще в марте представил отчет, согласно которому электромобили и грузовики, работающие на СПГ, заменят примерно 10–12% потребления дизельного топлива и бензина в Китае в концу года.

Аналогичная ситуация происходит и в сфере судостроения: только в Сингапуре продажи СПГ, чистой альтернативы мазуту для судов, в апреле выросли в десять раз (год к году), отмечает агентство. По данным Wood Mackenzie, на СПГ сегодня приходится около 3% мирового рынка судового топлива, причем первыми, кто его внедрил, стали газовозы.

Как отмечает Bloomberg, СПГ сегодня способен оказать более продолжительное влияние на транспорт, главным образом потому, что теперь дешевле дизельного топлива. Также не существует картеля, поддерживающего цены на газ, в отличие от нефти, где есть ОПЕК+. «Природный газ привлекателен из-за более высокой топливной эффективности, более экологичных выбросов и большей политической поддержки в конкретных провинциях Китая», — подчеркнул консультант Wood Mackenzie Ltd. Шицин Ся.

В ЕС исключили влияние на Азию из-за запрета на реэкспорт российского СПГ
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Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

Россия — один из крупнейших мировых производителей СПГ с долей около 8%. Плановый объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в стране в 2024 году — 47,3 млн т, следует из паспорта госпрограммы «Развитие энергетики». В начале ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия ставит перед собой задачу занять долю в 20% в мировом производстве сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году.

В конце апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сообщил, что Евросоюз собирается включить запрет на поставки российского СПГ в свой очередной пакет санкций. По данным Reuters, речь идет о перевалке этого вида топлива в ЕС и о мерах в отношении трех российских проектов по производству СПГ («Арктик СПГ-2», в Усть-Луге Ленинградской области и Мурманске). EUobserver уточнял, что запрет на перевалку коснется поставок в неевропейские страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС, назвал их очередными попытками «выдавливания России с энергетических рынков». По его словам, в первую очередь это выгодно США. «Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ», — сказал Песков.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
СПГ нефть Китай грузовики корабли топливо
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