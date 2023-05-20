В G7 пообещали «повышение издержек» за помощь России

Страны G7 пообещали помогать Украине для установления прочного и справедливого мира на Украине, а до тех пор — ужесточить наказание для тех, кто помогает России. В документе также упоминается борьба с «нерыночной политикой» Китая

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Страны «Большой семерки» активизируют свою дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, а также увеличат издержки для тех, кто помогает России в ее военных действиях. Об этом говорится в совместном заявлении стран G7, документ опубликован на сайте Евросовета (.pdf).

«Агрессивная война России представляет угрозу для всего мира, нарушая фундаментальные нормы, правила и принципы международного сообщества. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», — сказано в документе.

В коммюнике также выражается намерение противодействовать «экономическому принуждению» и другим проблемам, связанным с торговлей. Кроме того, G7 займется «проблемами, связанными с нерыночной политикой и практиками Китая, которые искажают мировую экономику», при этом уточняется, что речь идет о раскрытии данных, незаконном получении технологий.

Саммит G7 в японском городе Хиросима открылся 19 мая, он завершится 21 мая. В нем принимают участие члены «Большой семерки»: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, а также лидеры из других стран — Австралии, Бразилии, Вьетнама, Южной Кореи, Индии, Индонезии, с Островов Кука и из Союза Коморских Островов. На саммит также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, он намерен провести переговоры с лидерами Индии и Бразилии.

На саммите, как ожидается, будет согласован новый пакет международных санкций против России. По информации Reuters, G7 ужесточит меры за обход ограничений, введет новые санкции против энергетического сектора, будет официально запрещен импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки.

При этом введение полного запрета экспорта продукции в Россию (со списком исключений) пока не планируется. Вместо этого будет расширен перечень по ограничениям на ввоз товаров в Россию. Источники Bloomberg пояснили, что от такой меры пока решили отказаться, потому как для некоторых членов G7 ее исполнение было бы слишком затруднительным.

Российские власти заявляют о неэффективности западных санкций и требуют их отменить. Президент Владимир Путин предупреждал, что ограничительны меры останутся надолго и расслабляться не следует. «Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — сказал Путин.