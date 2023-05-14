Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
В Турции началось голосование на выборах президента Политика, 08:26
FT узнала о планах G7 и ЕС запретить «перезапуск» российских газопроводов Бизнес, 08:10
10 фактов о Реджепе Тайипе Эрдогане Политика, 08:00
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 07:49
Минфин предложил разрешить внеплановые проверки ювелиров Бизнес, 07:45
МИД заявил о планах привлечь страны ШОС и БРИКС к проектам по Арктике Политика, 07:18
Великобритания выступит за усиление поддержки Украины на саммите G7 Политика, 06:41
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
На границе Мексики и США усугубился гуманитарный кризис из-за мигрантов Общество, 06:41
Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе дверей в Тольятти Общество, 06:05
Военные сообщили об уничтожении двух пунктов дислокации ВСУ в Запорожье Политика, 05:37
В Тернопольской области второй раз за ночь сообщили о взрывах Политика, 05:27
Мэр оценил сложность восстановления сгоревшей части завода в Тольятти Общество, 05:14
В Магаданской области охотник застрелил другого, приняв его за медведя Общество, 04:45
Новый гендиректор Twitter впервые отреагировала на свое назначение Маском Технологии и медиа, 04:41
Война санкций ,  
0 

FT узнала о планах G7 и ЕС запретить «перезапуск» российских газопроводов

FT: страны G7 и ЕС намерены заблокировать поставки российского трубопроводного газа

Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Как ожидается, лидеры G7 примут соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Оно может затронуть северную ветку трубопровода «Дружба», которая идет в направлении Польши и Германии. По данным FT, аналогичную меру обсуждают представители ЕС, она может войти в 11-й пакет санкций Брюсселя.

В проекте заявления «Семерки», с которым ознакомилась FT, говорится, что страны-члены объединения намерены и дальше сокращать использование российских энергоресурсов, а также предотвратить «повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие» — по крайней мере до тех пор, пока не будет найден способ урегулировать военный конфликт Москвы и Киева.

Один из европейских дипломатов сказал, что инициатива нуждается в дополнительных разъяснениях, «должно быть понятно, как именно она будет работать». Он отметил, что через нефтепровод «Дружба» проходит небольшой объем нефти из Казахстана.

Меры вряд ли повлияют на текущие поставки газа, но подчеркнут решимость Брюсселя избавиться от «десятилетий зависимости от российской энергии». Газета отмечает, что в начале военных действий ЕС избегал каких-либо санкций в отношении российских трубопроводов. Однако, поскольку конфликт продолжается, западные страны хотят добиться сокращения доходов России от экспорта энергоресурсов и усиления экономического давления на Москву. По словам собеседника издания, этот шаг призван гарантировать, «что партнеры не передумают» в будущем.

Материал дополняется

Теги
G7 Евросоюз газопровод
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter