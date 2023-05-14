FT узнала о планах G7 и ЕС запретить «перезапуск» российских газопроводов

Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Как ожидается, лидеры G7 примут соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Оно может затронуть северную ветку трубопровода «Дружба», которая идет в направлении Польши и Германии. По данным FT, аналогичную меру обсуждают представители ЕС, она может войти в 11-й пакет санкций Брюсселя.

В проекте заявления «Семерки», с которым ознакомилась FT, говорится, что страны-члены объединения намерены и дальше сокращать использование российских энергоресурсов, а также предотвратить «повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие» — по крайней мере до тех пор, пока не будет найден способ урегулировать военный конфликт Москвы и Киева.

Один из европейских дипломатов сказал, что инициатива нуждается в дополнительных разъяснениях, «должно быть понятно, как именно она будет работать». Он отметил, что через нефтепровод «Дружба» проходит небольшой объем нефти из Казахстана.

Меры вряд ли повлияют на текущие поставки газа, но подчеркнут решимость Брюсселя избавиться от «десятилетий зависимости от российской энергии». Газета отмечает, что в начале военных действий ЕС избегал каких-либо санкций в отношении российских трубопроводов. Однако, поскольку конфликт продолжается, западные страны хотят добиться сокращения доходов России от экспорта энергоресурсов и усиления экономического давления на Москву. По словам собеседника издания, этот шаг призван гарантировать, «что партнеры не передумают» в будущем.

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