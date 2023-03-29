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Путин призвал не расслабляться из-за введенных против России санкций

Владимир Путин: экономика может столкнуться с негативным влиянием санкций в будущем
Путин отметил, что экономика демонстрирует рост с лета прошлого года, но позитивная динамика — не повод «расслабляться», поскольку антироссийские санкции могут негативно сказаться в среднесрочной перспективе
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Введенные против России западные санкции, несмотря на нынешнюю позитивную динамику в экономике, в будущем могут оказать на нее негативное влияние, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — сказал Путин.

Он отметил, что российская экономика показывает «позитивную динамику» с июля, поскольку отечественные компании занимают ниши ушедших западных фирм и развиваются связи с растущими экономики востока и юга. Но «возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять», подчеркнул глава государства.

По первой оценке Росстата, реальный ВВП России в 2022 году снизился на 2,1% — это меньше, чем в пандемию. Изначально на фоне введения санкций ожидалось более серьезное снижение.

По его словам, основной фактор роста экономики — внутренний спрос, нужно обеспечить его дальнейшее увеличение, но эта динамика должна соответствовать ориентирам ЦБ по инфляции.

Путин также призвал снимать структурные ограничения, которые влияют на деловую активность — «узкие места» в логистике, финансах, подготовке кадров и т. д. «Действовать без бюрократии и проволочек», — призвал глава государства.

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Президент отметил, что в рамках этой работы по устранению «узких мест» недавно был закончен «очередной этап работ на БАМе» (Байкало-Амурской магистрали). Путин не уточнил, какое именно событие имеется в виду. Накануне, 28 марта, на магистрали на год раньше срока открыли 11,5 км участок второй путь главного хода на перегоне Блокпост 9 км — Кумтэ (Хабаровский край, недалеко от Комсомольска-на-Амуре).

Работы на БАМе, а также Транссибе, ведутся в рамках проекта развития Восточного полигона для увеличения объемов перевозок грузов в данном направлении. Это стало особенно актуально в связи с переориентированием российских поставок с запада на фоне введенных санкций со стороны ЕС, США и других стран.

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санкции Владимир Путин Экономика

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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