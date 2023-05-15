Reuters узнал о новых санкциях G7 против энергосектора России

Лидеры стран «большой семерки» на саммите в Японии намерены объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.

По их словам, новые меры, о которых лидеры государств «семерки» объявят на встрече 19-21 мая, будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба энергетическому сектору России, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы России».

Кроме того, по словам собеседников Reuters, США ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям в отношении экспорта в Россию: Вашингтон настаивает, что бы под запрет на экспорт попали все товары, если они не включены в список разрешенных, а не наоборот.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима. На него также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

ЕС и страны G7 ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, которые затронули практически все сектора российский экономики и большинство политиков. В апреле Минюст США сообщил, что сменил фокус в работе по борьбе с обходом санкций. Теперь под пристальное внимание ведомства попали возможные посредники, включая дружественные России страны, финансовые консультанты, а также операции с криптовалютой.

Подробности о новых санкциях раскрывали некоторые СМИ, например, Bloomberg передавал, что они могут затронуть транзит широкого перечня товаров в третьи страны через Россию. Еврокомиссия хочет получить механизм, который позволит блокировать экспорт товаров в третьи страны в рамках предотвращения уклонения Москвы от санкций, писало DPA. Помимо этого, обсуждается возможность остановить поставки российской нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» для всех стран, отменив, таким образом, исключение для Германии и Польши, которым было позволено продолжать закупки.

Российская сторона неоднократно заявляла, что считает санкции Запада незаконными. В Кремле предупредили, что как действующие ограничения, так и новые дополнительные меры «будут бить по мировой экономике» и приведут лишь «к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».