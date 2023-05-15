Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Умер актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов Общество, 07:19
К чему может привести новый арест бывшего премьера Пакистана Политика, 07:00
Reuters узнал о новых санкциях G7 против энергосектора России Политика, 06:55
На севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев Политика, 06:43
В Госдуме предложили упростить получение субсидий на ЖКУ Общество, 06:29
Большинство граждан Турции в России проголосовали за Кылычдароглу Политика, 06:23
Посол России заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО Политика, 06:11
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км Общество, 05:56
Две неизвестных картины Рембрандта обнаружили спустя 200 лет Общество, 05:52
Истребитель Су-35 сбил украинский вертолет Ми-8 над Купянском Политика, 05:36
Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации «Азова» в ДНР Политика, 05:20
Демократическая оппозиция Таиланда вернулась к власти спустя почти 10 лет Политика, 05:11
Российские ученые открыли вызывающий чуму вид клещей Технологии и медиа, 04:53
Бастрыкин не исключил новых проверок в отношении популярных блогеров Общество, 04:31
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал о новых санкциях G7 против энергосектора России

Reuters: страны G7 через неделю объявят о новых санкциях против энергосектора России

Лидеры стран «большой семерки» на саммите в Японии намерены объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.

По их словам, новые меры, о которых лидеры государств «семерки» объявят на встрече 19-21 мая, будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба энергетическому сектору России, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы России».

Кроме того, по словам собеседников Reuters, США ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям в отношении экспорта в Россию: Вашингтон настаивает, что бы под запрет на экспорт попали все товары, если они не включены в список разрешенных, а не наоборот.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима. На него также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

ЕС и страны G7 ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, которые затронули практически все сектора российский экономики и большинство политиков. В апреле Минюст США сообщил, что сменил фокус в работе по борьбе с обходом санкций. Теперь под пристальное внимание ведомства попали возможные посредники, включая дружественные России страны, финансовые консультанты, а также операции с криптовалютой.

Подробности о новых санкциях раскрывали некоторые СМИ, например, Bloomberg передавал, что они могут затронуть транзит широкого перечня товаров в третьи страны через Россию. Еврокомиссия хочет получить механизм, который позволит блокировать экспорт товаров в третьи страны в рамках предотвращения уклонения Москвы от санкций, писало DPA. Помимо этого, обсуждается возможность остановить поставки российской нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» для всех стран, отменив, таким образом, исключение для Германии и Польши, которым было позволено продолжать закупки.

Читайте на РБК Pro
Как внучка основателя L’Oreal 10 лет боролась за наследство в $42,6 млрд
В какой стране российским стартапам масштабировать бизнес
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку
Как не превысить бюджет на IT-проект и не сорвать сроки

Российская сторона неоднократно заявляла, что считает санкции Запада незаконными. В Кремле предупредили, что как действующие ограничения, так и новые дополнительные меры «будут бить по мировой экономике» и приведут лишь «к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».

Reuters узнал о новых санкциях G7 против энергосектора России
Reuters узнал о новых санкциях G7 против энергосектора России

Теги
санкции Россия Военная операция на Украине G7
Материалы по теме
МИД Венгрии пригрозил заблокировать 11-й пакет санкций против России
Политика
Зеленский ввел санкции против 400 лиц и компаний за связи с ОПК России
Политика
CNN узнал об обсуждении ослабления санкций США против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter