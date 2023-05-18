Politico сообщило об угрозе единству G7 из-за «китайской угрозы»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 16:39
Выше ожиданий: чем удивит квартал небоскребов на северо-востоке Москвы Недвижимость, 19:05
Новый этап развития: как изменится рынок NFT в 2023 году Крипто, 19:04
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 19:04
Доцента МГУ Лобанова после обыска и задержания отпустили как свидетеля Политика, 19:03
В каких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа. Карта Общество, 19:01
Huawei представила смарт-часы и планшет: как они выглядят и сколько стоят Life, 18:47
В Калининграде начали сносить Дом Советов Политика, 18:44
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
МЧС опровергло прорыв украинских диверсантов в Белгородской области Политика, 18:33
Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии по видеосвязи Политика, 18:32
Сборная Швеции забросила семь шайб Венгрии на ЧМ по хоккею Спорт, 18:28
Рогов сообщил об обстреле Токмака Политика, 18:25
Подведены итоги конкурса ЯRUS Mini apps Пресс-релиз, 18:21
Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России Политика, 18:16
Экс-представитель Джонсона рассказал, как тот хотел «дать в глаз» Макрону Политика, 18:14
Политика ,  
0 

Politico сообщило об угрозе единству G7 из-за «китайской угрозы»

Politico: угроза вторжения Китая на Тайвань разделяет союзников G7 на саммите в Хиросиме
Япония и США серьезно относятся к потенциальной угрозе вторжения Китая на Тайвань, в то время как ряд европейских стран не считает «китайскую угрозу» приоритетной, пишет Politico
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Потенциальная угроза вторжения Китая на Тайвань стала помехой единству стран G7 (объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) на саммите в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая, пишет Politico.

По данным издания, США и Япония стремятся объединить своих европейских союзников для противостояния Китаю, тогда как некоторые члены G7 не считают «китайскую угрозу» приоритетной.

Politico отмечает, что несмотря на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что все лидеры G7 придерживаются единого мнения о том, как противостоять КНР, «достижение консенсуса по значимым мерам безопасности для Индо-Тихоокеанского региона будет трудным».

«Восточная Азия снова погружается в состояние растущих рисков безопасности и военного дисбаланса, на этот раз из-за агрессивных действий Китая против Тайваня и Южно-Китайского моря», — говорится в статье.

Как отмечает издание, президент Франции Эмманюэль Макрон, в отличие от Британии и США, неоднократно призывал НАТО сосредоточиться только на «евроатлантическом театре военных действий» и не усиливать присутствие в Азии. В то же время премьер-министр Японии Фумио Кисида предупреждал, что из-за угрозы со стороны Пекина «Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра».

Источники Politico отметили, что китайско-российские отношения будут частью дискуссий лидеров G7 на саммите в Японии. Также, по их словам, G7 рассмотрят санкции в отношении. китайских компаний, уличенных в продаже России товаров двойного назначения.

«Чувство безотлагательности и единства само по себе является фактором силы. Например, никогда прежде «Большая семерка» не рассматривала вопросы экономического принуждения», — заявил Politico посол США в Японии Рам Эмануэль.

Читайте на РБК Pro
Пришли свернуть горы, но завязли в рутине: как разнообразить работу в IT
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ

Осенью 2022 года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что глава Китая Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Пекин допускает применение военной силы для взятия острова под контроль, но в то же время заявляет, что стремится к «мирному воссоединению».

В начале апреля конгрессмен, глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол не исключил, что Вашингтон может отправить своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая. Пекин называл тайваньский вопрос «первой красной линией» в американо-китайских отношениях и призывал Вашингтон не переступать ее.

О том, что вторжение Китая на Тайвань обернется катастрофой не только для Тайбэя, но и для всего мира, в конце апреля говорил глава МИД острова Джозеф Ву. На долю Тайваня приходится производство более 60% мировых полупроводников, отмечал он. «Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли», — убежден Джозеф Ву.

Бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер накануне сравнил отношения США и Китая с периодом перед Первой мировой войны. Разрядку в их отношениях, считает Киссинджер, можно достичь личной встречей президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, во время которой Байден бы сказал: «Господин председатель, две самые большие опасности для мира прямо сейчас — это мы двое. В том смысле, что у нас есть возможность уничтожить человечество».

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Официально у США нет отношений с властями Тайваня, но с 1979 года между ними действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в регион оборонительное вооружение. При этом американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая».

После визита бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года Пекин регулярно поводит военные маневры возле острова. Например, на учениях в начале апреля китайские военные «имитировали удары по ключевым целям на острове», также они отработали воздушную блокаду Тайваня.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
G7 Тайвань Китай военный конфликт
Материалы по теме
Столтенберг оценил возможность конфликта НАТО и Китая из-за Тайваня
Политика
Bloomberg узнал о плане США передать Тайваню оружие по ускоренной схеме
Политика
США оценили потери из-за проблем с чипами при вторжении Китая на Тайвань
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter