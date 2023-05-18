Politico сообщило об угрозе единству G7 из-за «китайской угрозы»

Япония и США серьезно относятся к потенциальной угрозе вторжения Китая на Тайвань, в то время как ряд европейских стран не считает «китайскую угрозу» приоритетной, пишет Politico

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Потенциальная угроза вторжения Китая на Тайвань стала помехой единству стран G7 (объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) на саммите в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая, пишет Politico.

По данным издания, США и Япония стремятся объединить своих европейских союзников для противостояния Китаю, тогда как некоторые члены G7 не считают «китайскую угрозу» приоритетной.

Politico отмечает, что несмотря на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что все лидеры G7 придерживаются единого мнения о том, как противостоять КНР, «достижение консенсуса по значимым мерам безопасности для Индо-Тихоокеанского региона будет трудным».

«Восточная Азия снова погружается в состояние растущих рисков безопасности и военного дисбаланса, на этот раз из-за агрессивных действий Китая против Тайваня и Южно-Китайского моря», — говорится в статье.

Как отмечает издание, президент Франции Эмманюэль Макрон, в отличие от Британии и США, неоднократно призывал НАТО сосредоточиться только на «евроатлантическом театре военных действий» и не усиливать присутствие в Азии. В то же время премьер-министр Японии Фумио Кисида предупреждал, что из-за угрозы со стороны Пекина «Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра».

Источники Politico отметили, что китайско-российские отношения будут частью дискуссий лидеров G7 на саммите в Японии. Также, по их словам, G7 рассмотрят санкции в отношении. китайских компаний, уличенных в продаже России товаров двойного назначения.

«Чувство безотлагательности и единства само по себе является фактором силы. Например, никогда прежде «Большая семерка» не рассматривала вопросы экономического принуждения», — заявил Politico посол США в Японии Рам Эмануэль.

Осенью 2022 года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что глава Китая Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Пекин допускает применение военной силы для взятия острова под контроль, но в то же время заявляет, что стремится к «мирному воссоединению».

В начале апреля конгрессмен, глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол не исключил, что Вашингтон может отправить своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая. Пекин называл тайваньский вопрос «первой красной линией» в американо-китайских отношениях и призывал Вашингтон не переступать ее.

О том, что вторжение Китая на Тайвань обернется катастрофой не только для Тайбэя, но и для всего мира, в конце апреля говорил глава МИД острова Джозеф Ву. На долю Тайваня приходится производство более 60% мировых полупроводников, отмечал он. «Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли», — убежден Джозеф Ву.

Бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер накануне сравнил отношения США и Китая с периодом перед Первой мировой войны. Разрядку в их отношениях, считает Киссинджер, можно достичь личной встречей президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, во время которой Байден бы сказал: «Господин председатель, две самые большие опасности для мира прямо сейчас — это мы двое. В том смысле, что у нас есть возможность уничтожить человечество».