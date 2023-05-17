Белый дом: полный запрет на экспорт в Россию не будет согласован на саммите G7 в Хиросиме

Полный запрет на экспорт в Россию не войдет в новый пакет санкций G7

Белый дом не ожидает согласования всеобъемлющего запрета на экспорт продукции в Россию, который перевернет действующий механизм санкций. Москва пригрозила выйти из зерновой сделки, если эта идея будет одобрена

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) не планируют согласовывать полный запрет на поставки продукции в Россию на ближайшем саммите G7 в Хиросиме, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не ожидаю того, о чем сообщалось, — этого всеобъемлющего запрета на экспорт. Основное внимание относительно применения санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обходу», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности введения такого запрета (цитата по ТАСС).

В то же время Салливан сообщил, что на саммите будет обсуждаться вопрос о конфискации российских активов за рубежом.

Саммит G7 в японском городе Хиросима пройдет с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите примут участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, с Островов Кука, из Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Об обсуждении полного запрета на импорт товаров в Россию сообщил месяц назад Bloomberg со ссылкой на источники. Они рассказали, что если этот шаг будет одобрен, то будет перевернут сам механизм санкций: сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, а если инициатива будет одобрена, то продавать смогут только ту продукцию, которая внесена в специальный перечень.

Москва предупредила, что в таком случае сократит импорт в страны G7 по чувствительным для них категориям. Кроме того, «закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», пригрозил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Зерновая сделка была снова продлена еще на два месяца, об этом сообщила 17 мая турецкая сторона, которая поблагодарила за это Москву и Киев.