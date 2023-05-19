Bloomberg узнал, что G7 решила не вводить полный запрет экспорта в Россию

Вместо введения практически полного запрета на экспорт в Россию «Большая семерка» расширит уже существующие санкции. Кроме того, G7 заявит, что «прочный мир не может быть достигнут» без вывода российских войск с Украины, пишет NHK

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Страны «Большой семерки» решили не вводить «почти полный» запрет на экспорт в Россию и вместо этого планируют расширить действующие ограничения на поставки ключевых товаров, со ссылкой на источники и проект заявления сообщил Bloomberg.

По словам собеседников агентства, введение «почти полного» запрета оказалось бы «слишком сложно» для некоторых членов G7, к примеру в ЕС такая мера потребовала бы согласия всех стран-участниц.

В связи с этим G7 приняла решение расширить список товаров, которые запретят поставлять в Россию. В частности, речь идет о тех, что могут использоваться в военных целях, в том числе о промышленном оборудовании. Помимо этого в санкционный перечень могут включить товары из областей производства, строительства, транспорта и услуг в сфере бизнеса, пишет Bloomberg. Предполагается, что ограничительные меры коснутся и российских алмазов.

Кроме того, ожидается, что страны «Большой семерки» призовут Россию вывести войска с Украины, со ссылкой на проект заявления писал NHK. В черновом документе подчеркивается, что «прочный мир не может быть достигнут» без вывода российских войск. Москва среди условий мира называла признание новых «территориальных реалий», а также гарантии нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Саммит «Большой семерки» проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Помимо членов самого объединения (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, США и Япония) в нем участвуют представители Австралии, Бразилии, Индии, Южной Кореи и других стран. Источники Bloomberg и Kyodo сообщили, что на саммит может приехать и президент Украины Владимир Зеленский.

О том, что участники «Большой семерки» обсуждают возможность ввести почти полный запрет на экспорт в Россию, собеседники Bloomberg рассказали в апреле. Такой шаг перевернул бы механизм санкций: если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то в случае одобрения инициативы разрешалось бы продавать только продукцию, которая внесена в специальный список.

Российские власти предупредили, что при введение такого запрета ответят прекращением импорта товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям. Кроме того, «закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», предупредил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.