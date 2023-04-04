Путин заявил, что санкции против России останутся надолго

Владимир Путин (справа) (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Санкции против России сохранятся надолго, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Стенограмма его речи опубликована на сайте Кремля.

«Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — сказал глава государства.

Заседание было посвящено развитию российской промышленности в условиях санкций. По словам Путина, многие отрасли «оказались в эпицентре санкционной блокады», потому что ее «западные инициаторы пошли на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей».

Тем не менее Россия смогла заместить часть западной продукции аналогами собственного производства или товарами из «дружественных стран», заметил президент.

Путин напомнил, что после санкций 2014 года Москва ограничила доступ на отечественный рынок иностранной сельхозпродукции, что «стало значимым позитивным фактором для развития российского сельского хозяйства», вырос экспорт. «Сегодня в промышленности, как тогда в сельском хозяйстве, тоже есть все условия для активного развития», — уверен Путин.

Он призвал создать пакет мер поддержки, который позволил бы «обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности», а также в краткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции.

Заседание президиума Госсовета проходит в Тульской области. До него Путин посетил завод «Тулажелдормаш», где пообщался с рабочими.