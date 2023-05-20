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В Бразилии увидели «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7

Bloomberg: в Бразилии заподозрили «ловушку» в визите Зеленского на саммит G7
Зеленский приедет на саммит G7, в котором примут участие лидеры не входящих в «Большую семерку» стран. В Бразилии сочли, что это может стать «ловушкой» для них. Украинский президент также встретится с индийским премьером
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украинский президент Владимир Зеленский направил бразильскому коллеге Луле да Силве предложение о встрече на полях саммита «Большой семерки» в Японии, но пока не получил ответа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди чиновников Бразилии.

Один из собеседников агентства уточнил, что у бразильского лидера нет препятствий для переговоров с Зеленским, но диалог не должен быть навязан. Он счел, что внезапное присутствие украинского президента станет потенциальной «ловушкой» для лидеров государств, не входящих в G7.

Зеленский также особенно желает встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, добавили источники Bloomberg. Их беседа состоится в субботу, 20 мая.

Саммит G7 в японском городе Хиросима пройдет с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите примут участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Южной Кореи с Островов Кука и из Союза Коморских Островов.

Зеленский лично прибудет в Хиросиму и проведет переговоры с политиками в заключительный день саммита G7, а также отдельно встретится с японским премьером Фумио Кисидой. Белый дом допустил, что президент США Джо Байден встретится с Зеленским на саммите.

Этой весной бразильский лидер не раз высказывался о боевых действиях на Украине, выступая с обвинениями в адрес западных государств и предлагая Киеву уступить Крым. В Белом доме в ответ заявили, что Силва «повторяет российскую и китайскую пропаганду, игнорируя факты». В украинском МИДе отметили, что позиция бразильского президента «не соответствует реальному положению вещей», так как он ставит Москву и Киев на равные чаши весов. Бразильские чиновники в беседе с Reuters признавали, что заявления президента породили «ненужный шум».

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Лула да Силва вскоре изменил тон высказываний об Украине. «Мы все думаем, что Россия ошиблась», — заверил он и пообещал искать «третий путь» для нахождения мира. Он сказал также, что не приравнивает Россию с Украиной в этом конфликте, поскольку в курсе, что значит территориальная целостность. «Лучше найти выход за столом, чем продолжать искать выход на поле боя», — отмечал да Силва.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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