Bloomberg узнал об опасениях Европы из-за плана Франции и КНР по Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
.
Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 89,37 (-0,2) Инвестиции, 19 апр, 17:03 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 81,65 (+0,05) Инвестиции, 19 апр, 17:03
Тихоокеанский флот подтвердил увольнение командующего Авакянца Политика, 12:12
NYT узнала о проблемах США с противостоянием ядерному оружию России и КНР Политика, 12:11
В Петербурге начали рассылать электронные повестки Политика, 12:10
Росэнергоатом запланировал отказаться от топлива из США на ЗАЭС Политика, 12:09
Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Политика, 12:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:01
Bloomberg узнал об опасениях Европы из-за плана Франции и КНР по Украине Политика, 11:59
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 11:55
В Запорожье задержали местного жителя по подозрению в терроризме Политика, 11:52
Sotheby's выставит на аукцион NFT криптовалютного фонда-банкрота 3АС Крипто, 11:49
Глава Минэнерго ответил на жалобы операторов связи на рост тарифов Технологии и медиа, 11:43
В США трансгендерам разрешили выступать в синхронном плавании Спорт, 11:40
СПБ Биржа разблокирует бумаги зарубежных компаний с бизнесом в России Инвестиции, 11:36
У пассажирского самолета в Петербурге нашли течь топлива Общество, 11:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал об опасениях Европы из-за плана Франции и КНР по Украине

Bloomberg: сотрудничество Макрона с Китаем по Украине может запутать Запад
Власти стран Запада усомнились, что сотрудничество Макрона и Си поможет завершить конфликт на Украине. Они напомнили о словах про «безграничную дружбу» Москвы и Пекина, а также о намерении Киева вернуть утраченные территории
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Стремление французского президента Эмманюэля Макрона добиться переговоров России и Украины этим летом благодаря сотрудничеству с Китаем вызвало опасения среди европейских правительств, поскольку усложнит ситуацию на фоне требования Киева о выводе российских войск на границы 1991 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из дипломатов стран Европы в Китае отметил, что Франция может добиться самого факта переговоров между сторонами конфликта, но не будет понимать, что делать дальше. Другие источники усомнились, что Пекин подходит для роли нейтрального посредника, учитывая его заявления о «безграничной дружбе» с Москвой.

Усилия Макрона подверглись и публичной критике. «С чего он взял, что Китаю можно доверять как честному посреднику в нынешней ситуации?» — спросил глава эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон.

В Киеве отметили, что не согласны на любой вариант соглашения с Москвой, который бы сохранял Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области под контролем России, иначе план станет «капитуляцией Украины». «Можно выдвигать любые мирные инициативы, но в основе всего этого лежит главный пункт — вывод российских войск. Если это положение будет включено, то его можно рассматривать как серьезный план», — сказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В Кремле говорили, что не признают инициативы по урегулированию, если они не будут учитывать присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Работа Парижа и Пекина над урегулированием конфликта началась после визита Макрона в Китай, который он совершил в начале апреля. «Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы образумите Россию и усадите всех за стол переговоров», — сказал французский президент Си Цзиньпину. По итогам беседы они оба выступили за то, чтобы переговоры Москвы и Киева прошли как можно скорее.

Читайте на РБК Pro
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ

По данным Bloomberg, Макрон предложил Си Цзиньпину мирный план, который мог бы привести к переговорам сторон конфликта. Он поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать эту идею с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И. Они займутся созданием структуры, которую могут «использовать в качестве основы для будущих переговоров». Комментируя эти сведения, в Пекине заявили о поддержке мирных инициатив Парижа.

Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта в годовщину начала полномасштабных боев — 24 февраля. Документ предполагает уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН, прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержку движения России и Украины к диалогу, противостояние угрозе применения ядерного оружия и прекращение односторонних санкций.

Власти Украины, Германии и США предложения Китая раскритиковали. Они указали тогда, что в инициативе не хватает требования о выводе российских войск, в нынешних формулировках текст выгоден только России. Президент Владимир Путин не исключал, что предложения Китая станут основой для будущего соглашения с Украиной.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Китай Франция Эмманюэль Макрон Ван И Си Цзиньпин

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о дружбе с Москвой
Политика
WP узнала о подготовке Китаем сверхзвуковых беспилотников-шпионов
Политика
Politico узнало о подготовке США «беспрецедентных мер» против Китая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter