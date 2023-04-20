Bloomberg узнал об опасениях Европы из-за плана Франции и КНР по Украине

Власти стран Запада усомнились, что сотрудничество Макрона и Си поможет завершить конфликт на Украине. Они напомнили о словах про «безграничную дружбу» Москвы и Пекина, а также о намерении Киева вернуть утраченные территории

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Стремление французского президента Эмманюэля Макрона добиться переговоров России и Украины этим летом благодаря сотрудничеству с Китаем вызвало опасения среди европейских правительств, поскольку усложнит ситуацию на фоне требования Киева о выводе российских войск на границы 1991 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из дипломатов стран Европы в Китае отметил, что Франция может добиться самого факта переговоров между сторонами конфликта, но не будет понимать, что делать дальше. Другие источники усомнились, что Пекин подходит для роли нейтрального посредника, учитывая его заявления о «безграничной дружбе» с Москвой.

Усилия Макрона подверглись и публичной критике. «С чего он взял, что Китаю можно доверять как честному посреднику в нынешней ситуации?» — спросил глава эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон.

В Киеве отметили, что не согласны на любой вариант соглашения с Москвой, который бы сохранял Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области под контролем России, иначе план станет «капитуляцией Украины». «Можно выдвигать любые мирные инициативы, но в основе всего этого лежит главный пункт — вывод российских войск. Если это положение будет включено, то его можно рассматривать как серьезный план», — сказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В Кремле говорили, что не признают инициативы по урегулированию, если они не будут учитывать присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Работа Парижа и Пекина над урегулированием конфликта началась после визита Макрона в Китай, который он совершил в начале апреля. «Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы образумите Россию и усадите всех за стол переговоров», — сказал французский президент Си Цзиньпину. По итогам беседы они оба выступили за то, чтобы переговоры Москвы и Киева прошли как можно скорее.

По данным Bloomberg, Макрон предложил Си Цзиньпину мирный план, который мог бы привести к переговорам сторон конфликта. Он поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать эту идею с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И. Они займутся созданием структуры, которую могут «использовать в качестве основы для будущих переговоров». Комментируя эти сведения, в Пекине заявили о поддержке мирных инициатив Парижа.

Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта в годовщину начала полномасштабных боев — 24 февраля. Документ предполагает уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН, прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержку движения России и Украины к диалогу, противостояние угрозе применения ядерного оружия и прекращение односторонних санкций.

Власти Украины, Германии и США предложения Китая раскритиковали. Они указали тогда, что в инициативе не хватает требования о выводе российских войск, в нынешних формулировках текст выгоден только России. Президент Владимир Путин не исключал, что предложения Китая станут основой для будущего соглашения с Украиной.