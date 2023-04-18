В Кремле оценили мирные предложения Бразилии и Макрона по Украине

Лула да Сильва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Москва готова прислушиваться к мирным предложениям по Украине, которые учитывают интересы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о мирной инициативе президента Бразилии Лулы да Сильва.

«Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, заслуживают внимание. К ним нужно прислушиваться, и Россия готова это делать. Что касается инициативы бразильской стороны, то пока рано давать оценки», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос об идеях французского президента Эммануэля Макрона, которые он готов предложить Китаю, Песков зявил, что пока Москве неизвестно о «существовании какого-то французского плана, и ничего от французская стороны мы не получали». «Там действительно были какие-то сообщения, что дескать во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала. Но до сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы», — добавил он.

Ранее Сильва предложил создать аналог G20 для диалога по Украине. Он отметил, что сегодня ни одна сторона не хочет идти на уступки в вопросах мира, а Европа и США лишь способствуют продолжению боевых действий.

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