Удалось ли Макрону изменить позицию Си Цзиньпина по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Пекин попытался не только упрочить торговые отношения с Китаем, но и изменить позицию его лидера относительно украинского урегулирования. Удалось ли ему это, разбирался РБК

Эмманюэль Макрон (слева) и Си Цзиньпин (Фото: Ng Han Guan / Reuters)

Как Макрона принимали в Пекине

Четверг стал центральным днем трехдневного государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Пекин. Утром он встретился с премьером Госсовета Ли Цяном, после чего прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам премьера Госсовета, Макрон — первый западный лидер, которого глава КНР принял после переизбрания на третий срок. «Это показывает важность китайско-французских отношений», — подчеркнул Ли (первым иностранным лидером, с которым встретился переизбранный Си, стал российский президент Владимир Путин, встреча с которым прошла в Москве).

Французского президента в Пекине принимали со всеми почестями. У Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь его встречал почетный караул. После церемонии поднятия флага Макрон и Си обменялись рукопожатиями и приступили к переговорам. Позже Си и Макрон провели трехстороннюю встречу с участием председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Макрон пригласил ее с собой в Пекин. Французский президент говорил, что хочет «быть голосом, объединяющим Европу», когда речь идет об Украине, и что приезд в Китай с фон дер Ляйен призван «подчеркнуть последовательность этого подхода», пишет газета Le Monde.

На пятницу у французского лидера запланирована поездка в Гуанчжоу (столица провинции Гуандун), где он встретится со студентами и инвесторами. Ожидается, что Си составит компанию гостю, что делает нечасто, отмечает South China Morning Post. Гуанчжоу, ранее известный как Кантон, — это не только крупный торговый центр КНР, но и близкий город для Си: его отец Си Чжунсюнь возглавлял провинцию Гуандун.

Визит Макрона проходит в напряженный для обеих стран период: во Франции продолжаются масштабные протесты против пенсионной реформы (в четверг демонстранты даже подожгли навес ресторана La Rotonda, в котором Макрон отмечал свою победу на президентских выборах 2017 года), а Си вынужден наблюдать за историческим визитом президента Тайваня Цай Инвэнь в Вашингтон, где та встретилась со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти (это первая подобная встреча на американской земле с 1979 года). КНР не признает независимость Тайваня.

До начала визита представители Китая критиковали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен за ее резкие высказывания о КНР. Но менее чем за неделю до визита она обозначила изменение позиции Евросоюза, которая теперь заключается в «снижении рисков». На двусторонних переговорах с премьером Ли Цяном глава ЕК заявила, что Европе и Китаю удалось установить глубокие отношения, из которых была извлечена огромная польза. Однако в последние годы, заметила фон дер Ляйен, отношения между ЕС и Китаем стали более сложными, поэтому необходимо обсудить все аспекты, чтобы «ориентироваться в сложной и нестабильной геополитической среде». На трехсторонней встрече, по ее словам, речь шла именно о стратегии снижения рисков, а не о «расстыковке» (этот термин в отношениях с Китаем используют США).

О чем договорились и не договорились лидеры двух стран

В Пекин Макрон привез большую делегацию, в которую вошли представители десятков французских компаний, а также деятели культуры и глава зоопарка Боваль — единственного во Франции, где содержатся панды.

«Мы не должны отмежевываться, отделяться от Китая», — сказал президент Франции и сообщил что Париж обязуется продолжать коммерческие отношения с Пекином. Подтверждением его слов стало соглашение об открытии второй сборочной линии авиастроительной корпорации Airbus. С 2008 года в Тяньцзине работает предприятие Airbus, выпускающее в месяц четыре самолета модели A320. Открытие второй линии удвоит их число. На переговорах также была подтверждена более ранняя договоренность о поставке в Китай 160 лайнеров этой компании — 150 узкофюзеляжных и десяти A350.

Главной политической темой встречи стало украинское урегулирование. «Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы образумите Россию и усадите всех за стол переговоров», — обратился Макрон к Си. Тот ответил, что «Китай готов совместно с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональными и спокойными». Председатель КНР выразил надежду на политическое урегулирование конфликта, ведь «у всех сторон» есть «разумные опасения по поводу безопасности».

Макрон также осудил решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии; китайский лидер указал, что все страны должны соблюдать обязательства не применять ядерное оружие и «воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшему обострению кризиса или даже к его выходу из-под контроля». Позднее газета Le Monde со ссылкой на неназванного французского дипломата сообщила, что Макрон во время переговоров «давил на Си Цзиньпина, чтобы тот не поставлял России ничего, что могло бы быть использовано в военных действиях против Украины». Глава КНР также пообещал позвонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому, «когда придет время». Возможность телефонного разговора подтвердила и фон дер Ляйен.

Politico отмечает, что Макрону не удалось изменить позицию Китая насчет Украины и добиться от Си осуждения действий России. Официально Пекин не поддерживает военные действия, но ни разу с начала конфликта не критиковал Россию за ее решение начать военную операцию. На пресс-конференции Си не стал осуждать действия России, а его высказывания не противоречили позиции, которую Китай занимал прежде. Издание обратило внимание на то, что Макрон нарушил протокол, позволив себе говорить в два раза дольше, чем глава принимающей страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность посредничества Китая в украинском конфликте, отметил «эффективный и внушительный потенциал» этой страны. «В случае с Украиной ситуация пока сложная, пока она не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования. Исходя из той позиции — и официально, и неофициально, — которая декларируется из Киева. Пока иных путей для нас, кроме продолжения СВО, нет», — сказал Песков.