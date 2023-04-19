Китай поддержал намерение Макрона представить мирный план по Украине

Макрон поручил своему советнику проработать идеи для мирного плана по Украине с китайскими властями, писал Bloomberg. Париж и Пекин ранее выступили за урегулирование конфликта путем переговоров

Эмманюэль Макрон (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Китай поддерживает стремление Европы содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил в ходе брифинга представитель Министерства иностранных дел страны Ван Вэньбинь, комментируя информацию о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с предложениями по мирному плану.

«Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, содействовать скорейшему возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон, создавать сбалансированную, устойчивую систему безопасности в Европе», — сказал Ван Вэньбинь (цитата по ТАСС).

По данным Bloomberg, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать идеи для мирного плана вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И. Для этого планируется создать структуру, которая может стать основой для будущих переговоров, отмечало агентство. В Елисейском дворце подтвердили планы Бонна провести переговоры с Ван И, но отказались комментировать детали.

В начале апреля французский лидер прибыл с визитом в Китай и провел переговоры с китайским коллегой. Макрон и Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции выступили за то, чтобы переговоры между Россией и Украиной начались «как можно скорее».

В феврале Пекин представил собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов и предусматривает в том числе уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН, прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержку движения России и Украины к диалогу, противостояние угрозе применения ядерного оружия и прекращение односторонних санкций.

В Кремле поприветствовали попытку Пекина сформулировать шаги по направлению к миру. План Китая может лечь в основу урегулирования на Украине, допускал президент Владимир Путин. В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что Франция не может быть посредником в урегулировании конфликта, поскольку сама является его участницей. Претендовать на такую роль не могут и другие западные страны — США, Германия и Великобритания, отмечали в МИД России.