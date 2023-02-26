Шольц назвал, какого пункта не хватает в плане Китая по миру на Украине

План урегулирования конфликта на Украине должен недвусмысленно требовать вывода российских войск, в предложении Китая этого нет, сказал Шольц. Россия поддержала инициативу КНР, но Европа, США и Украина выступили с критикой

Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Плану урегулирования конфликта на Украине, предложенный Китаем, не хватает пункта о выводе российских войск с украинской территории, однако есть верные замечания по ядерному оружию, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет Welt.

«С моей точки зрения, отсутствует четкая линия, которая гласит: вывод российских войск также должен произойти», — сказал Шольц.

Канцлер при этом назвал осуждение Пекином возможного ядерного удара правильным и указал, что при урегулировании конфликта невозможен «диктаторский мир», а президенту Владимиру Путину стоит это уяснить.

Китай опубликовал свой план решения конфликта утром 24 февраля — в годовщину начала военной операции. Документ содержит 12 пунктов, первым стоит уважение к суверенитету всех стран, в нем также упомянуто возобновление переговоров при прекращении военных действий, отмена односторонних ограничительных мер, отказ от менталитета холодной войны и др.

МИД России одобрил план Китая, указав, что разделяет его позицию. «Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Власти США и стран Европы не остались удовлетворены предложением Китая. Американский президент Джо Байден заявил, что Путин поддерживает китайский план и в нем не содержится чего-нибудь, что было выгодно кому-то помимо России. В Еврокомиссии напомнили о заключенном между Россией и Китаем соглашении о неограниченной дружбе, сочтя, что сторону в конфликте Пекин уже выбрал. «[В плане] нет упоминания об агрессоре, что странно, потому что ясно, что есть агрессор», — рассказал посол Евросоюза в КНР Хорхе Толедо.

С сомнением отнеслись к инициативе Пекина и в Киеве. «Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — считает президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что с некоторыми положениями документа Украина согласиться не может, но с пунктом о территориальной целостности Киев согласен.

Зеленский не раз называл вывод российских войск за границы Украины по состоянию на 1991 год условием для начала дипломатического диалога с Москвой и решения конфликта.

Предложенный Зеленским мирный план в Кремле отвергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает подобные инициативы, если они не учитывают присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.