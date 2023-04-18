Политика ,
0
Bloomberg узнал о новой идее Макрона по переговорам Украины и России
Bloomberg: Макрон предложит Си Цзиньпину мирный план по Украине и России
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин
Президент Франции Эмманюэль Макрон обратиться к Си Цзиньпину с мирным планом, который может привести к мирным переговорам Украины и России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами.
По их данным, Макрон дал поручение своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну проработать эту идею с главой китайского МИД Ван И. Они должны создать структуру, которая «может быть использована в качестве основы для будущих переговоров». При оптимистичном сценарии переговоры между Россией и Украиной могут пройти уже этим летом, сообщили источники Bloomberg.
Материал дополняется