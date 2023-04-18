Bloomberg узнал о новой идее Макрона по переговорам Украины и России

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото: Ng Han Guan / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратиться к Си Цзиньпину с мирным планом, который может привести к мирным переговорам Украины и России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами.

По их данным, Макрон дал поручение своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну проработать эту идею с главой китайского МИД Ван И. Они должны создать структуру, которая «может быть использована в качестве основы для будущих переговоров». При оптимистичном сценарии переговоры между Россией и Украиной могут пройти уже этим летом, сообщили источники Bloomberg.

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