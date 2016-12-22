Володин предложил уголовную ответственность за исполнение санкций США

Спикер Госдумы высказался за введение запрета на исполнение американских санкций на территории России. За нарушение этой меры может быть введена уголовная ответственность, не исключил Вячеслав Володин

Вячеслав Володин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил ввести в России запрет на исполнение санкций США. Такую инициативу он высказал в ходе встречи с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении проекта об ответных мерах Москвы на санкционную политику Соединенных Штатов, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

«Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств», — заявил Володин, подчеркнув, что за нарушение этой инициативы, по его мнению, необходимо ввести определенную систему наказаний. «Не исключил» спикер Госдумы в связи с этим и «введения мер уголовной ответственности», отмечается в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Законопроект об ответных мерах на санкции США в отношении российских бизнесменов, глав госкомпаний и предприятий был внесен в Госдуму 13 апреля. Авторами этого документа выступили Вячеслав Володин, коммунист Иван Мельников, а также лидеры всех думских фракций — ЛДПР, «Справедливой России», «Единой России» и КПРФ — Владимир Жириновский, Сергей Миронов, Сергей Неверов и Геннадий Зюганов соответственно .

Инициатива предполагает введение запрета или ограничений на импорт в Россию лекарств, сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, а также алкогольной и табачной продукции из США или стран, поддержавших антироссийские ограничения. Кроме того, депутаты предложили ограничить в России деятельность американских аудиторов, а также юридических и консалтинговых компаний. Также, согласно инициативе, для российских работодателей должен быть введен запрет на прием на работу граждан США.

Помимо этого, законопроект предполагает приостановку сотрудничества России с США в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях и устанавливает «запрет на допуск или ограничение допуска [в Россию] технологического оборудования и программного обеспечения» из Штатов.

Необходимость подобных мер российские парламентарии тогда объяснили «защитой прав и свобод россиян, а также интересами» государства после введения США новых санкций. Первое чтение этого документа назначено в Госдуме на 15 мая.

В последний раз американский Минфин расширил санкции в отношении России 6 апреля. В черный список тогда попали такие российские бизнесмены и главы госкомпаний, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер. Среди юридических лиц, включенных в перечень, значились En+ Group и UC Rusal Дерипаски. Распродажа инвесторами ценных бумаг этих компаний в первый торговый день после введения санкций, 9 апреля, утянула за собой вниз весь российский фондовый рынок. Индексы тогда обвалились на 8–11%. Всего же за день богатейшие люди России, как выяснил позже Bloomberg, потеряли $16 млрд.​

Председатель правительства Дмитрий Медведев после этого поручил проработать меры поддержки для попавших под санкции компаний. Ответные меры, как подчеркивал тогда премьер, необходимы, но должны быть просчитаны без ущерба отечественной экономике