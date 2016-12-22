Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции компаниям

Кабинет министров разработает меры поддержки компаний, которые попали под действие американских санкций, заявил Медведев. Премьер подчеркнул, что введением санкций Вашингтон продвигает собственные коммерческие интересы

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры поддержки российских компаний, подпавших под действие санкций Минфина США, передает ТАСС. Глава кабмина подчеркнул, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на действия.

Председатель правительства подчеркнул, что принимая ограничительные меры в отношении российских компаний и бизнесменов, Вашингтон пытается «продвинуть собственные коммерческие интересы». Тем самым Соединенные Штаты в нарушение норм свободной торговли ведут протекционистскую политику. «Пятничные санкции в отношении нашей страны — это, конечно, еще одно проявление этой протекционистской политики, но и завуалированной еще в эту санкционную обложку... Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права», — подчеркнул он.

Наряду с разработкой мер по поддержке попавших под санкции компаний, Медведев поручил членам правительства начать работу и по формулированию ответа России на действия Вашингтона. «Оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры. Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать», — обратился он к членам правительства.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство уже начало обсуждение возможных мер поддержки компаний, внесенных в санкционный список. Он напомнил, что определенная помощь им уже оказывается «в постоянном режиме», и особое внимание к этому будет уделять «при ухудшении их положения». О готовности властей России оказать помощь фигурантам санкционного списка заявлял также и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в свою очередь предупредил, что за отказ сотрудничать с перечисленными в списке Минфина США компаниями из-за санкций может последовать наказание. «Некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем. За это будем жесточайше наказывать», — сказал министр. Он подчеркнул, что подобное поведение он считает «непатриотичным».

Возможность помощи компаниям, пострадавших из-за санкционных мер прокомментировали и в Кремле. Отвечая на вопрос о господдрежке фигурантов списка представитель президента Дмитрий Песков отметил, что «это вопрос, который целиком и полностью находится в плоскости ведения правительства", передает корреспондент РБК.

«В данном случае все — выработка позиции, возможных мер по поддержке или иных мер по минимизации последствий этих рестрикций находится в Белом доме, в нашем Белом доме, то есть в кабинете министров. В Кремле естественно очень внимательно наблюдают за процессами на рынке и конечно находятся в координации с правительством», — заметил Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о возможных встречах фигурантов санкционного списка с российским правительством. Комментируя эти сообщения вице-премьер Дворкович заявил, что он не знает об организации какой-либо общей встречи. Вместе с тем он отметил, что в любом случае регулярно встречается с фигурантами списка и обсуждает с ними подобные проблемы.

Комментируя вероятность встречи Владимира Путина с миллиардерами, попавшими под санкции, представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что «пока в графике президента таких встреч нет, но это не значит, что они не могут появиться при необходимости». Отвечая на вопрос об ответных мерах России на действия Вашингтона, Песков подчеркнул, что пока «ситуация анализируется». «Эта история вопиющая с точки зрения незаконности, с точки зрения попрания норм всего и вся, здесь необходим очень тщательный анализ», — отметил он.

Всего в санкционный список, опубликованный Минфином США в пятницу, 6 апреля, вошли 24 гражданина России и 14 российских компаний. Среди фигурантов списка, в частности, оказались миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг. Их Вашингтон счел «олигархами», которые имеют тесные связи с Кремлем и должны отвечать за политику российских властей на Украине и в Сирии. «Российские олигархи и элиты, получающие прибыль от действий этой бесчестной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — прокомментировал появление санкционного списка глава Минфина США Стивен Мнучин.

Санкции США оказали серьезное влияние на бизнес фигурантов российского списка Forbes. Уже в пятницу, сразу после оглашения принятых Вашингтоном мер, совокупной состояние попавших под санкции Минфина США миллиардеров сократилось более чем на $1,25 млрд ($960 млн убытка пришлось на долю Олега Дерипаски). В понедельник из-за введенных санкций UC Rusal Дерипаски предупредил об угрозе технического деволта. Вслед за этим стоимость ценных бумаг компании на Гонконгской бирже упала вдвое.