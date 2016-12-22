Депутаты предложили запретить принимать граждан США на работу

В качестве одной из ответных мер на американские санкции парламентарии предложили запретить работодателям в России принимать граждан США и лиц с гражданством стран, которые поддержали антироссийские ограничения, на работу

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

На сайте нижней палаты парламента опубликовали законопроект об ответных мерах России на санкции США (pdf.). Одним из пунктов в документе стоит инициатива «запретить или ограничить в России привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», поддержавших антироссийские санкции.

Запрет, пишут авторы, может коснуться даже «высококвалифицированных специалистов».

Подобную меру российские депутаты объяснили необходимостью «защитить права и свободы россиян, а также интересы и безопасности Российской Федерации» после введения США новых санкций в отношении российских компаний, бизнесменов и руководителей госкорпораций. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

О внесении его на рассмотрение Госдумы 13 апреля рассказывал ее спикер Вячеслав Володин. Авторами законопроекта, согласно документу, являются председатель Госдумы, лидеры думских фракций ЛДРП, «Справедливой России», «Единой России» и КПРФ — Владимир Жириновский, Сергей Миронов, Сергей Неверов и Геннадий Зюганов, — а также коммунист Иван Мельников.

Материал дополняется.