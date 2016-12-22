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Лидеры фракций внесли в Госдуму проект об ответных мерах на санкции США
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Лидеры фракций внесли в Госдуму проект об ответных мерах на санкции США
Новые санкции США, 09:56
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Лидеры фракций внесли в Госдуму проект об ответных мерах на санкции США
Спикер, а также лидеры всех фракций внесли на рассмотрение Госдумы инициативу об ответных мерах России на санкции США. Ранее о том, что они должны быть просчитаны без ущерба отечественной экономике, предупреждал Дмитрий Медведев
Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители всех фракций внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий ответные действия на «антироссийскую политику США». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Думы, сама инициатива там пока не размещена.

По словам спикера Госдумы, законопроект под названием «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был разработан парламентариями «как ответная мера на вызовы США и их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц».

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О необходимости ответа на «хамское поведение со стороны США и создание [ими] препятствий для работы российского бизнеса» депутаты, как напомнил Володин, говорили уже неоднократно. «Мы планируем обсудить [этот] законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России», — сообщил председатель Госдумы, добавив, что после этого парламентарии рассмотрят соответствующую инициативу на ближайшем заседании нижней палаты. Внеочередное заседание совета, как заметил Володин, планируется провести 16 апреля.​

Как пояснил в беседе с журналистами первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников, внесенный на рассмотрение Госдумы документ в случае его принятия, затронет закупки лекарственных средств. Кроме того, законопроект, по его словам, предусматривает разработку российским правительством мер по замещению американских товаров и услуг. В частности, подобная мера, как уточнил депутат, может ввести ограничения на ввоз из США и стран, поддерживающих введенные ими санкции, табачной, алкогольной и сельскохозяйственной продукции. 

Также речь в проекте, по данным Мельникова, идет о запрете представителям США участвовать в приватизации государственного и муниципального имущества в России, а также «о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения». Помимо этого, инициатива российских законодателей предполагает приостановку сотрудничества России с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей, рассказал парламентарий.

«Внесенный законопроект, — как пояснил в свою очередь первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, — предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер по поручению президента в отношении товаров и граждан США и других стран, которые приняли аналогичные ограничительные меры в отношении Российской Федерации».

Прежде о том, что Москва оставляет за собой право ответить на санкции, принятые Вашингтоном в отношении российских предпринимателей и компаний, заявляли в российском МИДе. «Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — утверждали во внешнеполитическом ведомстве. Позже об этом говорил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Выступая 11 апреля с ежегодным докладом о работе правительства в Госдуме, он заметил, что готовящиеся в России ответные меры на американские санкции «должны быть просчитаны без ущерба отечественной экономике».

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Политика

Расширенный санкционный список Минфин США опубликовал на своем сайте 6 апреля. Под действие американских ограничений тогда попали такие российские бизнесмены и главы госкомпаний, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер. Среди юридических лиц, включенных в этот перечень, значились в том числе En+ Group и UC Rusal Дерипаски. Распродажа инвесторами ценных бумаг этих компаний в первый торговый день после введения санкций, 9 апреля, утянула за собой вниз весь российский фондовый рынок: индексы тогда обвалились на 8–11%. При этом акции UC Rusal в Гонконге в этот день рухнули более чем на 50%, торги бумагами En+ в Лондоне были остановлены еще до открытия торгов. На Московской бирже алюминиевая компания 9 апреля подешевела на 20%, En+ — на 16%. Всего же за день богатейшие люди России, как выяснил позже Bloomberg, потеряли $16 млрд.​

Медведев после этого поручил правительству проработать меры поддержки для попавших под санкции компаний. Экономические санкции хотя и являются инструментом политического влияния, бьют по обычным людям, подчеркивал премьер, уточняя, что именно поэтому меры господдержки будут направлены «не на компенсацию потерь владельцев компаний, а прежде всего на сохранение производств и рабочих мест».

Санкции США в отношении России

«Список Магнитского»

В апреле 2013 года США начали вводить санкции в отношении ряда российских должностных лиц, причастных, по мнению Минфина США, к смерти налогового и юридического консультанта инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. В первоначальный список попали 18 человек: им запретили въезд в США, а их счета в американских банках были заморожены. В дальнейшем список расширялся несколько раз. В 2017 году в него, в частности, попали сын генерального прокурора России Артем Чайка и глава Чечни Рамзан Кадыров. В настоящий момент «список Магнитского» включает 51 человека.

Список по Сирии

В мае 2014 года Темпбанк был внесен в санкционный список «за помощь сирийскому режиму Башара Асада». По мнению американской стороны, через него проходили транзакции на «миллионы долларов». Позже США также ввели санкции в отношении девяти топ-менеджеров банка. В настоящий момент в санкционный список по Сирии внесены 11 физических лиц и шесть организаций.

Санкции в связи с событиями на Украине

Весной 2014 года Минфин США издал указ о введении санкций в связи с конфликтом на юго-востоке Украины и присоединением Крыма к России. В первоначальный список попали 11 человек, в том числе помощник президента РФ Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и другие. Для них был введен запрет на въезд на территорию США, а их банковские счета и собственность в случае обнаружения подлежали блокировке. Впоследствии список расширялся несколько раз, в настоящий момент он включает 205 человек (в основном граждане России и Украины — госслужащие, крупные бизнесмены, руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР). Санкции в отношении юридических лиц и объединений блокируют их активы, а также запрещают американским компаниям поддерживать с ними деловые связи. Американским лицам запрещен ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и из Крыма, а также инвестиции в этот регион. Сейчас под санкциями с блокировкой активов находится 146 организаций. Секторальные санкции, направленные против 302 российских компаний ключевых секторов экономики, наложили ограничения только на деловые связи, не блокируя активы компаний. В список попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Роснефть, Новатэк, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, «Газпром нефть», концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей» и другие, а также их дочерние компании.

Список CYBER2

Санкционный список виновных с точки зрения американского Минфина в организации кибератак на США был опубликован в декабре 2016 года. В него были включены и граждане России — руководитель главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, его заместители, а также обвиняемые в США в хакерских атаках Алексей Белан и Евгений Богачев. Позже список неоднократно расширялся, в настоящий момент он включает 19 россиян и девять организаций, в том числе Федеральную службу безопасности, Главное разведывательное управление. 13 из 19 человек, включенных в список, обвиняются прокуратурой США во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе и в президентские выборы.

Списки против КНДР

В августе 2017 года в расширенный американский санкционный список против КНДР были внесены четыре россиянина: Ирина Хуиш, Рубен Киракосян, Михаил Писклин и Андрей Сербин. В США их обвиняют в «помощи лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР». Кроме того, в список попала и российская компания «Гефест-М» (торговля металлами), которая, по мнению Минфина США, связана с северокорейскими разработками в сфере обороны. Санкции предполагают заморозку финансовых активов в США и запрет на въезд.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США Россия , Госдума , Санкции
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