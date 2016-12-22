Лидеры фракций внесли в Госдуму проект об ответных мерах на санкции США

Спикер, а также лидеры всех фракций внесли на рассмотрение Госдумы инициативу об ответных мерах России на санкции США. Ранее о том, что они должны быть просчитаны без ущерба отечественной экономике, предупреждал Дмитрий Медведев

Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители всех фракций внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий ответные действия на «антироссийскую политику США». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Думы, сама инициатива там пока не размещена.

По словам спикера Госдумы, законопроект под названием «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был разработан парламентариями «как ответная мера на вызовы США и их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц».

О необходимости ответа на «хамское поведение со стороны США и создание [ими] препятствий для работы российского бизнеса» депутаты, как напомнил Володин, говорили уже неоднократно. «Мы планируем обсудить [этот] законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России», — сообщил председатель Госдумы, добавив, что после этого парламентарии рассмотрят соответствующую инициативу на ближайшем заседании нижней палаты. Внеочередное заседание совета, как заметил Володин, планируется провести 16 апреля.​

Как пояснил в беседе с журналистами первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников, внесенный на рассмотрение Госдумы документ в случае его принятия, затронет закупки лекарственных средств. Кроме того, законопроект, по его словам, предусматривает разработку российским правительством мер по замещению американских товаров и услуг. В частности, подобная мера, как уточнил депутат, может ввести ограничения на ввоз из США и стран, поддерживающих введенные ими санкции, табачной, алкогольной и сельскохозяйственной продукции.

Также речь в проекте, по данным Мельникова, идет о запрете представителям США участвовать в приватизации государственного и муниципального имущества в России, а также «о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения». Помимо этого, инициатива российских законодателей предполагает приостановку сотрудничества России с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей, рассказал парламентарий.

«Внесенный законопроект, — как пояснил в свою очередь первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, — предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер по поручению президента в отношении товаров и граждан США и других стран, которые приняли аналогичные ограничительные меры в отношении Российской Федерации».

Прежде о том, что Москва оставляет за собой право ответить на санкции, принятые Вашингтоном в отношении российских предпринимателей и компаний, заявляли в российском МИДе. «Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — утверждали во внешнеполитическом ведомстве. Позже об этом говорил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Выступая 11 апреля с ежегодным докладом о работе правительства в Госдуме, он заметил, что готовящиеся в России ответные меры на американские санкции «должны быть просчитаны без ущерба отечественной экономике».

Расширенный санкционный список Минфин США опубликовал на своем сайте 6 апреля. Под действие американских ограничений тогда попали такие российские бизнесмены и главы госкомпаний, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и Алексей Миллер. Среди юридических лиц, включенных в этот перечень, значились в том числе En+ Group и UC Rusal Дерипаски. Распродажа инвесторами ценных бумаг этих компаний в первый торговый день после введения санкций, 9 апреля, утянула за собой вниз весь российский фондовый рынок: индексы тогда обвалились на 8–11%. При этом акции UC Rusal в Гонконге в этот день рухнули более чем на 50%, торги бумагами En+ в Лондоне были остановлены еще до открытия торгов. На Московской бирже алюминиевая компания 9 апреля подешевела на 20%, En+ — на 16%. Всего же за день богатейшие люди России, как выяснил позже Bloomberg, потеряли $16 млрд.​

Медведев после этого поручил правительству проработать меры поддержки для попавших под санкции компаний. Экономические санкции хотя и являются инструментом политического влияния, бьют по обычным людям, подчеркивал премьер, уточняя, что именно поэтому меры господдержки будут направлены «не на компенсацию потерь владельцев компаний, а прежде всего на сохранение производств и рабочих мест».