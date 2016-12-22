Медведев объяснил неопределенность на рынках «дурацкими» заявлениями США

Премьер-министр связал ситуацию с «милитаристскими заявлениями» Вашингтона по Сирии

Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Премьер-министр Дмитрий Медведев увидел причину роста неопределенности на рынках ​в «милитаристских заявлениях» США, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете события последнего периода, когда был принят очередной пакет санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. В результате наш фондовый и валютный рынок весьма эмоционально на это отреагировали. Падение биржевых индексов, естественно, сказалось и на показателях российских компаний», — заявил Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

Председатель совета директоров ПАО «Силовые машины» Алексей Мордашов обратился к Медведеву. ​Он заявил, что компании необходима помощь государства в доступе на внешний рынок, который усложнился. Мордашов добавил, что «Силовым машинам» не выжить без преференций государства на внутреннем рынке.

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