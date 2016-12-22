В Думе назвали дату первого рассмотрения закона о контрсанкциях

Первое чтение проекта закона об ответе на новые американские санкции состоится 15 мая. Об этом первый замглавы думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев сообщил ТАСС.

Ранее 16 апреля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что законопроект может быть рассмотрен в кратчайшие сроки, «чтобы не затягивать». «Ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», — сказал он.

Законопроект был внесен 13 апреля спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами фракций. Сейчас он проходит стадию предварительного рассмотрения.​

Документ предполагает прекращение сотрудничества с США в атомной, ракетной и авиастроительной отраслях, а также запрет или ограничение ввоза американских товаров: алкогольной и табачной продукции, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, лекарств.

6 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций. Они коснулись бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций и близких к Кремлю чиновников.