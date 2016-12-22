Полный список попавших под новые санкции США россиян и компаний из России

Министерство финансов США опубликовало список российских бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции. В него вошли более 20 физических лиц и более десяти российских компаний

Алексей Миллер и Андрей Костин (справа) (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Физические лица

Андрей Акимов , председатель правления Газпромбанка

, председатель правления Газпромбанка Владимир Богданов , генеральный директор «Сургутнефтегаза»

, генеральный директор «Сургутнефтегаза» Олег Дерипаска , президент «Русала» и En+ Group

, президент «Русала» и En+ Group Алексей Дюмин , губернатор Тульской области

, губернатор Тульской области Михаил Фрадков , директор Российского института стратегических исследований

, директор Российского института стратегических исследований Сергей Фурсенко , президент футбольного клуба «Зенит»

, президент футбольного клуба «Зенит» Олег Говорун , начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией

, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Сулейман Керимов , член Совета Федерации

, член Совета Федерации Владимир Колокольцев , министр внутренних дел России

, министр внутренних дел России Константин Косачев , председатель комитета Совета Федерации по международным делам

, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ

президент — председатель правления ВТБ Алексей Миллер , председатель правления «Газпрома»

, председатель правления «Газпрома» Николай Патрушев , секретарь Совета безопасности России

, секретарь Совета безопасности России Владислав Резник , депутат Государственной думы

, депутат Государственной думы Игорь Ротенберг , председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»

, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» Кирилл Шамалов , член правления «Сибура»

, член правления «Сибура» Евгений Школов , помощник президента России

, помощник президента России Андрей Скоч , депутат Государственной думы

, депутат Государственной думы Александр Торшин , заместитель председателя Банка России

, заместитель председателя Банка России Владимир Устинов , полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе

, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Тимур Валиулин , начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД

, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Виктор Вексельберг , председатель совета директоров группы компаний «Ренова»

, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Александр Жаров , глава Роскомнадзора

, глава Роскомнадзора Виктор Золотов, глава Росгвардии

Юридические лица