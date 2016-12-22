Полный список попавших под новые санкции США россиян и компаний из России
Новые санкции США, 15:57
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Полный список попавших под новые санкции США россиян и компаний из России
Министерство финансов США опубликовало список российских бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции. В него вошли более 20 физических лиц и более десяти российских компаний
Алексей Миллер и Андрей Костин (справа)
Физические лица
- Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка
- Владимир Богданов, генеральный директор «Сургутнефтегаза»
- Олег Дерипаска, президент «Русала» и En+ Group
- Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
- Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований
- Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
- Олег Говорун, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией
- Сулейман Керимов, член Совета Федерации
- Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России
- Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам
- Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ
- Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»
- Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
- Владислав Резник, депутат Государственной думы
- Игорь Ротенберг, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»
- Кирилл Шамалов, член правления «Сибура»
- Евгений Школов, помощник президента России
- Андрей Скоч, депутат Государственной думы
- Александр Торшин, заместитель председателя Банка России
- Владимир Устинов, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе
- Тимур Валиулин, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД
- Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова»
- Александр Жаров, глава Роскомнадзора
- Виктор Золотов, глава Росгвардии
Юридические лица
- Агрохолдинг «Кубань»
- «Базовый элемент»
- B-Finance Limited
- En+ Group
- ГАЗ
- «Газпром бурение»
- «Евросибэнерго»
- «Ладога Менеджмент»
- «ЭнПиВи Инжиниринг»
- «Ренова»
- «Рособоронэкспорт»
- Российская финансовая корпорация
- «Русские машины»
- «Русал»