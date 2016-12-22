Ответные меры Госдумы на санкции Запада. Полный список

В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на санкции США. О том, что предлагают сделать российские депутаты, — в обзоре РБК

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Законопроект №441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителями всех фракций.

По словам спикера, законопроект под названием «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был разработан парламентариями «как ответная мера на вызовы США и их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц».

Законопроект предполагает принятие следующих мер, касающихся услуг и товаров из США:

запрет или ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

запрет или ограничение импорта алкогольной и табачной продукции;

запрет или ограничение импорта лекарств, за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России;

запрет или ограничение экспорта продукции и оборудования из редкоземельных металлов;

запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения;

исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров, правообладателями которых являются граждане США;

запрет на привлечение высококвалифицированных специалистов;

повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России.

Документ предполагает прекращение или приостановление международного сотрудничества России и российских юридических лиц с США и организациями, «в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие — более 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США», в следующих отраслях:

атомная промышленность;

авиастроение;

ракетно-двигательная промышленность;

консалтинговые, аудиторские и юридические услуги.

Этим же организациям будет запрещено участвовать в продаже федерального имущества и приватизации.

В тексте законопроекта также сказано, что правительство России получит право расширить перечень услуг и товаров, которые попадут под ограничения. Власти смогут также составить список граждан США, кому будет запрещен въезд на территорию России.