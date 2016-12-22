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Госдума предложила ограничить работу аудиторов и консультантов из США
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Госдума предложила ограничить работу аудиторов и консультантов из США
Финансы, 13:59
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Госдума предложила ограничить работу аудиторов и консультантов из США
В законопроекте об ответных мерах на расширение санкций США в качестве одной из мер предлагается ограничить деятельность американских аудиторов, юридических и консалтинговых компаний
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В опубликованном на сайте Госдумы законопроекте в качестве одной из мер в ответ на санкции Минфина США в отношении российского бизнеса, предлагается запретить или ограничить работу юридических, консалтинговых и аудиторских компаний «для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц».

Ограничения коснутся компаний, которые которые находятся под юрисдикцией США, а также те компании, в которых более 25% принадлежит американским юрлицам. Кроме того, меры относятся и к компаниям из тех государств, которые «приняли решения о присоединении к действиям США и введении экономических санкций в отношении отдельных отраслей экономики РФ» и российских компаний и физлиц. 

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Авторы законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» - спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Иван Мельников, а также лидеры четырех думских фракций – Сергей Неверов («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»). Законопроект внесен после того, как 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении 24 россиян и 14 российских компаний. Среди попавших в санкционный список - миллиардеры Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, госменеджеры Андрей Костин (ВТБ) и Алексей Миллер ("Газпром"), а также подконтрольные Олегу Дерипаске компании UC Rusal, En+ Group и др.

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