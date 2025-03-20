Хуситы заявили о пуске гиперзвуковой ракеты по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы заявили о пуске гиперзвуковой ракеты по аэропорту Бен-Гурион

Йеменское движение хуситов заявило об атаке израильского аэропорта Бен-Гурион «гиперзвуковой баллистической ракетой». Заявление опубликовано в телеграм-канале движения.

«Вооруженные силы Йемена провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо. Эта операция успешно достигла своей цели», — заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа. Достигла ли ракета цели, он не уточнил.

Он также заявил, что хуситы вновь атаковали американский авианосец Harry Truman и сопровождающие его корабли США в Красном море.

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