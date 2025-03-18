Почему Израиль возобновил удары по сектору Газа и увеличил их масштаб

Почему Израиль возобновил удары по сектору Газа и увеличил их масштабНесмотря на посредничество США, второй этап перемирия так и не был согласован
Почему Израиль снова атаковал Газу
Израиль возобновил удары по сектору Газа — в ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаках «на террористические объекты» ХАМАС и «Исламского джихада» (вторая по величине боевая группировка в Газе). По данным палестинского Минздрава, которые приводит Al Jazeera, в результате погибли по меньшей мере 400 человек. Удары пришлись на города Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис, Рафах, Джабалия и лагерь беженцев Нусейрат. Как заявили в канцелярии Биньямина Нетаньяху, премьер и министр обороны Исраэль Кац приняли решение возобновить боевые действия, поскольку «ХАМАС неоднократно отказывался освободить израильских заложников и отвергал все предложения», которые Израиль передавал через Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США по Ближнему Востоку. Нынешняя операция бессрочная, отмечают власти Израиля, и будет расширяться.
«С этого момента Израиль будет усиливать военное давление на ХАМАС. Оперативный план был представлен командованием ЦАХАЛ в конце прошлой недели и одобрен руководством страны», — говорится в заявлении канцелярии. Израиль прекратит удары при условии, что ХАМАС освободит оставшихся 59 израильских заложников из захваченных 250. «Мы не остановимся до тех пор, пока все заложники не вернутся домой и все цели войны не будут достигнуты», — заявил министр обороны (цитата по The Times of Israel). ЦАХАЛ призвала жителей граничащих с Израилем территорий эвакуироваться вглубь эксклава, поскольку «эти области в настоящий момент считаются зоной боевых действий».
В январе 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США подписали соглашение о прекращении огня. Оно начало действовать 19 января, его первый этап продлился 42 дня. Он подразумевал обмен 33 израильских заложников на 110 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и освобождение 1 тыс. жителей Газы, задержанных 8 октября 2023 года. 25 из 33 согласованных для обмена заложников вернулись домой живыми, остальные восемь погибли в плену. При реализации следующего этапа Израиль должен был начать сокращение численности войск в Филадельфийском коридоре (граница между сектором Газа и Египтом) и отвести войска из густонаселенных районов Газы, сохранив военное присутствие в буферной зоне к югу и западу от границы с Газой.
Первый этап перемирия завершился 1 марта, переговоры о втором так и не начались. Израиль заявил, что перемирие закончится, если 8 марта ХАМАС не отпустит следующую группу заложников.
Как сообщил CNN, ссылаясь на неназванного израильского чиновника, нынешний удар — это «первая фаза в серии усиливающихся военных действий», направленных на то, чтобы заставить ХАМАС освободить больше заложников. «Важный фактор — внутренняя политика Израиля, — отмечает телеканал. — Крайне правые никогда не поддерживали идею прекращения огня в Газе, считая это капитуляцией перед ХАМАС. Они хотят, чтобы палестинцы покинули сектор Газа и Израиль восстановил там свои поселения, которые вывел оттуда в 2005 году».
«Исламский джихад» обвинил Израиль в срыве перемирия, а ХАМАС — в том, что тот «решил возобновить войну на уничтожение». «Решение Нетаньяху вернуться к войне — это решение принести в жертву пленных и смертный приговор им», — приводит CNN слова одного из лидеров ХАМАС Иззата ар-Ришка. По сообщению ХАМАС, в результате ударов один заложник погиб, двое были ранены; также были убиты премьер-министр Газы Иссам ад-Далис и четыре члена руководства ХАМАС.
«ХАМАС до последнего момента соблюдал соглашение о прекращении огня и стремился к тому, чтобы оно продолжало действовать, однако Нетаньяху предпочел возобновить войну. Заявления, что ХАМАС якобы готовил атаки на израильских военных, не соответствуют действительности — это просто предлог, чтобы возобновить боевые действия», — заявили в движении, назвав США «соучастником израильской агрессии» (цитата по ТАСС).
Какую позицию занимают США
Перед возобновлением огня Израиль уведомил о своих планах Вашингтон, и, по данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп дал зеленый свет. Это подтвердили в Белом доме. «ХАМАС мог бы освободить заложников, чтобы продлить режим прекращения огня, но вместо этого предпочел отказ и войну», — заявил The Times of Israel представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз. «Как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, поплатятся за это. Ад разверзнется», — сказала в эфире Fox News представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
Непрямые переговоры относительно второго этапа перемирия проходили при участии Стива Уиткоффа в Дохе (Катар), последний раунд состоялся неделю назад. На нем, по данным Axios, Уиткофф представил очередные предложения, которые подразумевали продление режима прекращения огня до 20 апреля (к этой дате закончатся Рамадан и Песах) и возобновление поставок в Газу гуманитарной помощи, которые Израиль остановил после 1 марта. ХАМАС предложили в первый день перемирия освободить не менее пяти живых заложников и передать останки девяти (ранее Уиткофф предлагал освободить десять живых заложников и передать останки 18 погибших).
Израиль предложение принял, а ХАМАС отверг. «К сожалению, ХАМАС решил ответить, декларируя на публике гибкость, а в частном порядке выдвигая требования, которые совершенно непрактичны без постоянного прекращения огня», — говорится в заявлении Уиткоффа (цитата по ТАСС). Спецпосланник также отметил, что представители ХАМАС ошибаются, думая, что «время на их стороне»: «Им следует знать, что мы ответим соответствующим образом, когда крайний срок истечет».
Несколько стран нарушение перемирия в Газе осудили. Евросоюз призвал Израиль прекратить военную операцию, а ХАМАС — «немедленно освободить всех заложников». Арабские государства решительно выступили против возобновления боев. Египет назвал их «опасной эскалацией, которая может иметь ужасные последствия для всего региона», а Иордания и Саудовская Аравия призвали международное сообщество «выполнить свои обязательства и немедленно вмешаться, чтобы положить конец этим преступлениям и тяжелым страданиям, которые переживает братский палестинский народ».
С адресованным Израилю призывом остановить боевые действия выступила Россия. Как заявил 18 марта на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель российского представителя Дмитрий Полянский, Москва решительно осуждает принятые Израилем меры и считает, что «их применение представляет собой ключевое препятствие на пути к облегчению страданий 2 млн газавитян». «Убеждены, что без справедливого и долгосрочного урегулирования, обеспечивающего законные права и чаяния палестинцев на создание собственного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, порочный круг взаимного насилия и кровопролития на Ближнем Востоке не разорвать», — сказал он.
15 марта Дональд Трамп объявил о начале военной операции против йеменских хуситов, обвинив их в «непрекращающейся кампании пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников». По словам президента США, «прошло больше года с тех пор, как торговое судно под флагом США благополучно пересекло Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив», нападения хуситов обошлись американской и мировой экономике «во многие миллиарды долларов» и подвергли риску «жизни невинных людей». В тот же день США начали наносить точечные удары по объектам хуситов в Йемене. В ответ те напали на американский авианосец Harry S. Truman в Красном море.
Удары по хуситам вписываются в рамки общего противостояния США и Ирана. Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке хуситов и возлагает на него ответственность за удары по американским объектам. «С этого момента каждый выстрел, произведенный хуситами, будет восприниматься как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и пострадает от последствий, и эти последствия будут ужасными!» — заявил 17 марта Трамп.
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