Трамп приказал начать военные действия против хуситов в Йемене

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Вооруженным силам США отдан приказ о начале военных действий против хуситов в Йемене, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Сегодня я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников», — написал он на своей странице в Truth Social.

The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщало, что США начали наносить крупномасштабные военные удары по десяткам объектов в Йемене, контролируемых хуситами.

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