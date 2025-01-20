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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Хуситы назвали условие для прекращения атак на суда в Красном море

Хуситы пообещали прекратить атаки на суда Израиля при полной реализации сделки
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
На фоне перемирия в секторе Газа хуситы объявили, что перестали атаковать коммерческие суда, за исключением тех, которые связаны с Израилем. Израильские суда останутся целью, пока не будут реализованы все этапы сделки с ХАМАС

Йеменские хуситы прекратят атаки на израильские суда «после полной реализации всех этапов» сделки Израиля с ХАМАС о перемирии в секторе Газа, заявил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер. С осени 2023 года группировка обстреливает суда в Красном море и выпускает ракеты и дроны по Израилю в знак солидарности с палестинцами.

На фоне прекращения огня хуситы перестали атаковать коммерческие суда, за исключением тех, которые связаны с Израилем, о чем подконтрольный им Центр координации гуманитарных операций (обеспечивает связь между повстанцами и судоходными компаниями) уведомил владельцев и операторов судов, сказал Амер.

«Центр координации гуманитарных операций, базирующийся в Йемене, уведомил владельцев и операторов судов, что действие ограничений, которые распространялись на следовавшие в израильские порты суда, приостановлено с 19 января 2025 года. Решение не распространяется на суда, принадлежащие Израилю или израильским компаниям, а также суда, которые следуют под израильским флагом, пока не реализованы все этапы соглашения», — сообщил представитель движения.

При этом он предупредил, что в случае агрессии против Йемена атаки возобновятся.

19 января вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

В рамках первого этапа сделки ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна вывести свои подразделения из густонаселенных районов сектора Газа, чтобы мирные палестинцы могли вернуться в свои дома. Израильская армия сохранит свое присутствие в Филадельфийском коридоре вдоль границы между сектором Газа и Египтом, а также в буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем.

Палестинская группировка передала израильской стороне первых трех заложниц, Израиль, в свою очередь, отпустил 90 палестинских заключенных.

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Елена Чернышова
хуситы Израиль ХАМАС сектор Газа
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