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Политика ,  
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Хуситы атаковали американский авианосец 18 ракетами и беспилотниками

Авианосец&nbsp;USS Harry S. Truman
Авианосец USS Harry S. Truman (Фото: Petty Officer 3rd Class Gabriela / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Йеменские хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с применением 18 ракет и беспилотников в ответ на удары США по Йемену, заявил представитель движения Яхья Сариа в X.

«Эта операция была проведена в ответ на агрессию США, которая нанесла более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям, в результате чего десятки людей погибли и получили ранения», — говорится в публикации.

12 марта хуситы объявили, что возобновляют атаки судов, связанных с Израилем или его союзниками, в Красном и Аравийском морях. Движение поддерживает палестинскую группировку ХАМАС в войне с Израилем, в связи с этим начало атаки на суда, в том числе коммерческие, осенью 2023 года. В ответ коалиция во главе с США в декабре того же года начала операцию «Страж процветания».

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В начале марта истек срок первого этапа перемирия Израиля с ХАМАС, после чего Тель-Авив заблокировал поставки гуманитарной помощи и подачу энергии в сектор Газа. Израиль требует освобождения всех пленных, ХАМАС настаивает на переходе ко второй фазе соглашения, которая предполагает, в частности, вывод израильских войск.

После объявления хуситов о возобновлении атак на суда США решили начать военные действия против них. Американские военные нанесли несколько ударов по Йемену, включая столицу Сану. По данным йеменского Минздрава, по меньшей мере 31 человек погиб, более сотни пострадали.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что операция завершится после того, как хуситы объявят о прекращении атак судов. «Эта кампания направлена на обеспечение свободы судоходства и восстановление сдерживания. В ту минуту, когда хуситы скажут: «Мы прекратим стрелять по вашим кораблям, мы прекратим стрелять по вашим беспилотникам», — эта кампания закончится. Но до тех пор она будет безжалостной», — сказал он в эфире Fox News (цитата по Bloomberg).

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Йемен хуситы США авианосец атака
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