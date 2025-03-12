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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Хуситы возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном море

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Война с хуситами

Йеменские хуситы возобновят нанесение ударов по связанным с Израилем судам в Красном и Аравийском морях, заявил представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы, правят на большей территории севера Йемена) Яхья Сариа.

«В связи с истечением срока <…>, предоставленного посредникам для давления и убеждения израильского врага с целью открытия контрольно-пропускных пунктов и доставки [гуманитарной] помощи в сектор Газа, <…> вооруженные силы Йемена подтверждают возобновление запрета на проход всех израильских судов в оперативной зоне Красного и Аравийского морей, а также Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива», — написал он в телеграм-канале.

Сариа отметил, что решение вступает в силу с момента его оглашения и будет действовать до открытия контрольно-пропускных пунктов в сектор Газа и гуманитарных коридоров. Любое израильское судно, пытающееся нарушить этот запрет, будет подвергнуто нападению, добавил он.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

2 марта Израиль заблокировал доступ любой гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа ХАМАС принять план продолжения перемирия, предложенный спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Первый этап соглашения, в рамках которого проходил обмен израильских заложников на палестинских заключенных, завершился 2 марта.

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на режим прекращения огня, если не будут освобождены израильские заложники, и предупредил о возможных последствиях, если движение ХАМАС будет продолжать игнорировать предложенный США план. Группировка настаивает на переходе ко второму этапу соглашения, который предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора Газа и освобождение всех оставшихся заложников.

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Теги
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