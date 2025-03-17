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Война с хуситами ,  
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Трамп заявил, что Иран ответит за каждый выстрел хуситов

Сюжет
Война с хуситами
Официально Тегеран не признает использование хуситов в качестве своих прокси. Трамп предупредил, что США будут считать каждый удар со стороны хуситов ударом со стороны Ирана, что повлечет «ужасные последствия»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: White House / Reuters)

Иран, вопреки его заявлениям, не утратил контроль над хуситскими группировками в Йемене, и несет ответственность за их атаки, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Республиканец уверен, что иранская сторона лишь играет роль жертвы «террористов-изгоев», но на деле «диктует им каждый шаг, дает оружие, снабжает деньгами и сверхсовременной военной техникой и даже так называемыми разведданными».

«С этого момента каждый выстрел, произведенный хуситами, будет восприниматься как выстрел, произведенный оружием и руководством ИРАНА, и ИРАН будет нести ответственность и пострадает от последствий, и эти последствия будут ужасными!» — написал Трамп.

Президент США пригрозил удар «большой силой» в ответ на любую атаку со стороны хуситов, а также подчеркнул: «Нет никакой гарантии, что эта сила на этом остановится».

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Хуситы с осени 2023 года атакуют морские суда в Красном море, в связи с чем транспортные компании вынуждены перестраивать логистические маршруты и искать альтернативные маршруты вместо Суэцкого канала. На официальном уровне Иран отрицает, что оказывает хуситам военную поддержку.

Трамп 15 марта объявил об операции против хуситов в связи с угрозой, которую они несут судоходству в Красном море, и санкционировал нанесение ударов. Вечером 17 марта американские военные ударили по району Ходейда на западе Йемена, где базируются хуситы, передает Al-Masirah. Al-Hadath уточняет, что целью была производственная площадка в городе Ас-Салиф.

«Это не были точечные уколы, которые становились бессмысленными атаками. Это был ошеломляющий ответ, который фактически был направлен против нескольких лидеров хуситов и уничтожил их. И разница здесь, во-первых, в преследовании руководства хуситов, а во-вторых, в привлечении к ответственности Ирана», — рассказал советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

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«Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — заявила хуситская группировка и подчеркнула, что именно американцы «стремятся повлиять на международное судоходство, превратив море в поле боя». Хуситы заявили о совершении двух атак на группу американских кораблей во главе с авианосцем Harry Truman.

США будут наносить больше ударов по целям на Ближнем Востоке — удары по боевикам в Сирии и Сомали в последние недели свидетельствуют о новой политике Пентагона, рассказал Politico источник среди американских чиновников.

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Иран хуситы США Дональд Трамп Йемен
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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