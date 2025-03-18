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Палестино-израильский конфликт ,  
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Хуситы нанесли ракетный удар по израильской авиабазе Неватим

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по израильской авиабазе Неватим на юге страны, заявил официальный представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы, правят на большей территории севера Йемена) Яхья Сариа.

«Провели операцию по атаке на авиабазу Неватим с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Эта операция успешно достигла своей цели», — сказал он.

По словам Сариа, Вооруженные силы Йемена «расширят сферу своих целей» в Палестине «в ближайшие часы и дни», если «агрессия против Газы не прекратится».

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В январе 2025 года Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, первый этап перемирия завершился 1 марта, переговоры о втором так и не начались. Израиль заявил, что перемирие закончится, если 8 марта ХАМАС не отпустит следующую группу заложников. В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по сектору Газа.

Йемен осуждает действия Израиля в Секторе Газа, поэтому наносит удары по инфраструктуре страны. Израиль в ответ на удары со стороны хуситов также атакует йеменскую территорию.

Ранее, 15 марта, президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против йеменских хуситов. Целью этой операции он назвал восстановление свободного судоходства — хуситы в знак поддержки палестинского движения ХАМАС атакуют в Красном море корабли и суда, связанные с Израилем. Однако ударам подверглись и коммерческие суда третьих стран, которые оказались вынуждены выбирать обходные маршруты, в том числе были атакованы несколько американских кораблей. Также хуситы наносили удары и по военным судам США.

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