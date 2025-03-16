В Йемене число погибших в результате авиаударов США возросло до 31

По меньшей мере 31 человек погиб, еще свыше 100 человек получили ранения в результате ударов США по столице Йемена, городу Сане, и другим регионам страны. Об этом представитель Минздрава Анис аль-Асбахи сообщил на своей странице в социальной сети X.

«По предварительным данным, в результате американской агрессии, направленной против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и Радаа, погиб 31 человек, ранения получил еще 101», — написал он.

В свою очередь, телеканал Al Jazeera со ссылкой на йеменские СМИ сообщает, что в результате бомбардировки района Аль-Джарф к северу от Саны погибли 13 человек. Также Женщина и четверо детей погибли в результате бомбардировки двух домов к северу от Саады. Среди объектов, подвергшихся обстрелам, по его данным, оказалась и электростанция в Сааде.

Накануне, 15 марта 2025 года, Центральное командование США начало серию операций, состоящих из ударов по целям поддерживаемых Ираном хуситов по всему Йемену. Согласно сообщению командования, эти меры обусловлены «необходимостью защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства»

Президент США Дональд Трамп, объявляя о начале операции против повстанцев-хуситов, заявил, что они «ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников», а нападения хуситов в районе Красного моря обошлись американской и мировой экономике «во многие миллиарды долларов» и подвергли риску «жизни невинных людей», отметил американский президент.



В МИД Йемена, комментируя ситуацию, заявили, что агрессия со стороны США возникла «на фоне восстановления спокойствия в Красном море, а цель американско-британской агрессии заключается в попытке заставить Йемен отказаться от своей позиции поддержки палестинского народа и защиты сионистского образования».