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Политика ,  
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Началось перемирие между Израилем и ХАМАС

Фото: Khalil Ramzi / Reuters
Фото: Khalil Ramzi / Reuters

Начало режима прекращения огня между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС назначено на 11:15 по местному времени (12:15 мск), заявили в канцелярии израильского премьера.

Изначально вступление соглашения в силу было назначено на 9:30 мск, однако Израиль отложил его до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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