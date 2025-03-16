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Война с хуситами ,  
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США начали крупномасштабную операцию против йеменских хуситов

Сюжет
Война с хуситами
Американские военные нанесли удары по столице Йемена Сане и еще как минимум трем провинциям. Хуситы заявили о погибших, в том числе женщинах и детях

Центральное командование США (ЦЕНТКОМ) объявило о крупномасштабной операции против хуситов в Йемене, говорится в Х командования.

«15 марта Центральное командование США начало серию операций, состоящих из точечных ударов по целям поддерживаемых Ираном хуситов по всему Йемену, чтобы защитить американские интересы, сдержать врагов и восстановить свободу судоходства», — сказано в сообщении.

Al Masirah передает, что ударам подверглись столица Йемена Сана, мухафазы (провинции) Дамар, Саада, Хаджа и др. Движение хуситов «Ансар Аллах» в телеграм-канале сообщило, что в Сааде в результате авиаударов погибли 10 человек, пострадали шесть, среди жертв есть дети и женщины. Также они заявили о еще одном погибшем в другом районе страны и атаках в мухафазе Аль-Байда.

Al Hadath называет среди целей, по которым пришлись удары США, место изготовления оружия и взрывчатки в Аль-Байде, лагерь хуситов и оружейные склады вблизи Саады, лагерь военной полиции в Дамаре и т. д.

Трамп объявил о начале военных действий против хуситов в Йемене
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Дональд Трамп

Трамп, ранее объявляя об операции против хуситов, заявил, что эти повстанцы «ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников». По его словам, нападения хуситов в районе Красного моря обошлись американской и мировой экономике «во многие миллиарды долларов» и подвергли риску «жизни невинных людей».

МИД Йемена заявил, что агрессия со стороны США возникла «на фоне восстановления спокойствия в Красном море». «Целью американско-британской агрессии является попытка заставить Йемен отказаться от своей позиции поддержки палестинского народа и защиты сионистского образования», — говорится в заявлении ведомства. Под «сионистским образованием» имеется в виду Израиль. 12 марта «Ансар Аллах» заявило, что атаки на корабли будут возобновлены после перерыва.

Хуситы выступают в поддержку сектора Газа в конфликте ХАМАС и еврейского государства и в связи с этим с конца 2023-го вели атаки по кораблям в Красном море, связанным с Израилем, а также его союзниками. В том числе они наносили удары как по военным, так и по коммерческим судам США. Из-за этого коалиция во главе с Вашингтоном начала в декабре 2023-го операцию «Страж процветания».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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