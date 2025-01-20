«Миротворец» и «собиратель земель». Какой будет внешняя политика Трампа

20 января Дональд Трамп принесет присягу и станет 47-м президентом Соединенных Штатов. С какими внешнеполитическими вызовами он столкнется и какие внешнеполитические обещания давал до и после выборов — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Никаких войн

Одним из главных предвыборных внешнеполитических обещаний Дональда Трампа стал отказ от участия Соединенных Штатов в новых войнах. «Я не собираюсь развязывать войны, я собираюсь прекращать их», — пообещал он в своей победной речи 6 ноября.

Республиканец также утверждает, что в годы его первого президентства США жили мирно, но, как указывает издание Foreign Policy, это не совсем так — американские военнослужащие продолжали воевать в Сирии и Ираке в составе международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). 45-й президент также санкционировал рейд против «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (террористическая организация, запрещена в России) в Йемене в январе 2017 года и ликвидацию одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в январе 2020-го.

Россия и Украина

В ходе предвыборной гонки Трамп неоднократно обещал, что в случае победы положит конец вооруженному конфликту на Украине, причем сделает это «за день» и «еще до того, как [станет] президентом». Однако после своего избрания республиканец стал занижать ожидания: уже в январе он лишь обещал, что в течение полугода организует встречу с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить завершение конфликта.

В ходе президентской гонки советники Трампа, включая будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, подготовили несколько вариантов мирного плана. Все они в той или иной форме предполагали заморозку конфликта вдоль линии соприкосновения и отсрочку вступления Киева в НАТО. Остановился ли Трамп на каком-то из них, неизвестно. Reuters утверждает, что в команде 47-го президента не считают нужным предоставлять Украине членство в Североатлантическом альянсе, но рассматривают возможность предоставления гарантий безопасности.

Более того, в начале января Трамп отметил, что понимает озабоченность России евроатлантическими устремлениями Украины. «Большая часть проблемы в том, что Россия — в течение многих-многих лет, задолго до Путина — говорила: «Нельзя, чтобы НАТО вмешивалось в дела Украины». Это было как бы высечено на камне, — заявил Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго. — И в какой-то момент Байден сказал: «Нет. У них должна быть возможность вступить в НАТО». В таком случае Россия получила бы кого-то [из НАТО] прямо у себя на пороге. И я могу понять их чувства».

Гренландия

С начала января Трамп заговорил о покупке Гренландии, богатой ценными металлами и имеющей стратегическое географическое положение автономии в составе Дании. «В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», — написал он в своей соцсети Truth Social в конце декабря. С начала января он начал активно педалировать эту тему, а его сын Дональд Трамп-младший и другие доверенные даже посетили остров, чтобы сильнее обозначить американский интерес.

В свой первый президентский срок республиканец уже обращался к Дании с подобным предложением, но получил отказ. Сейчас Копенгаген и власти Гренландии также говорят, что остров не может быть выставлен на продажу, но подают сигнал о готовности к уступкам и компромиссам. Не исключено, что стороны договорятся о расширении американского экономического и военного присутствия на острове (сейчас у США там одна база), что, вполне вероятно, и может быть изначальной целью подобной риторики Трампа.

Канада и Мексика

В ноябре Трамп пообещал ввести 25-процентные тарифы на весь импорт из Канады и Мексики в свой первый же день в Белом доме — и не отменять их до тех пор, пока правительства этих стран не примут решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

В 2023 году на США пришлось около 83% мексиканского экспорта и 75% — канадского. Reuters отмечает, что введение пошлин станет нарушением Соглашения о торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заключенного самим же Трампом в 2020 году и пришедшего на смену NAFTA.

Кроме того, Трамп предложил переименовать Мексиканский залив в Американский, а также несколько раз заявил о желании присоединить к США Канаду, называв ее «великим штатом», а ее премьер-министра Джастина Трюдо (в январе объявившего о своей отставке) — «губернатором». «Многим жителям Канады хотелось бы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут страдать от огромного торгового дефицита и субсидий, которые необходимы Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал об этом и подал в отставку», — написал избранный президент в Truth Social. Комментируя высказывания Трампа, Трюдо отметил, что канадцы гордятся своим гражданством и один из столпов их самоопределения — это то, что они не американцы.

Недавний опрос Ipsos показал, что 30% канадцев проголосовали бы за вступление своей страны в США, если бы Вашингтон гарантировал им американское гражданство и перевод их сбережений в американские доллары (в возрастной группе от 18 до 34 лет эта доля возрастает до 43%). 21% считает, что объединение Канады и Соединенных Штатов в единое государство — вопрос времени, тогда как 76% заявили, что высказывания Трампа лишь заставляют их больше гордиться тем, что они канадцы и независимы от США. При этом, согласно опросу Angus Reid, только 25% американцев поддерживают присоединение Канады, тогда как 49% выступают против.

Китай и Тайвань

Антикитайская риторика — отличительная черта не только последней предвыборной кампании Трампа, но и всего его первого президентского срока. В окружении 47-го президента США убеждены, что главная угроза американскому процветанию — это не Россия, Иран или КНДР (их, впрочем, тоже относят к «оси гнева»), а именно Китай. Марко Рубио, выступая на сенатских слушаниях по своему назначению на пост госсекретаря США 15 января, назвал одной из главных опасностей для США несбалансированный характер отношений с Пекином. «Если мы не изменим курс, то будем жить в мире, где многое из того, что важно для нас ежедневно: от нашей безопасности до нашего здоровья, — будет зависеть от того, позволят нам китайцы это или нет», — предупредил будущий глава внешнеполитического ведомства.

В свой первый срок Трамп развязал торговую войну с Китаем, а во время предвыборной гонки грозился ввести тарифы в 60% на товары из Поднебесной (а затем пообещал повысить их еще на 10% из-за продолжающейся контрабанды из КНР смертельно опасного опиоида фентанила). Тем не менее республиканец, по всей видимости, настроен на диалог с КНР. 17 января, за три дня до своего переезда в Белый дом, Трамп созвонился с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы обсудить весь спектр проблем в двусторонних отношениях: блокировку TikTok (республиканец хочет ее отменить), контрабанду фентанила и его прекурсоров и, конечно же, торгово-экономические отношения. Перед звонком стало известно, что инаугурацию республиканца посетит первый заместитель председателя КНР Хань Чжэн, а сам Трамп, по данным Wall Street Journal, выразил желание посетить КНР после вступления в должность.

На повестке переговоров Трампа и Си оказался и Тайвань, который Китай считает своей отколовшейся провинцией. США придерживаются принципа «одного Китая», однако оказывают военную помощь властям острова. Делегация Тайваня также примет участие в инаугурации 47-го американского президента. В ходе предвыборной гонки Трамп неоднократно обвинял власти острова в том, что те «украли» американское производство чипов, а также требовал от них больше вкладываться в национальную оборону. «Тайвань должен платить нам за оборону. В этом смысле мы ничем не отличаемся от страховой компании», — заявил он в интервью Bloomberg в июле. Майк Пенс, занимавший в первой администрации Трампа должность вице-президента, призвал однопартийца публично выразить поддержку Тайбэю, предупредив, что сокращение или полный отказ от нее могут привести к «новой ядерной гонке».

Ближний Восток

Трамп вступит в должность президента США в один из наиболее напряженных периодов в истории этого региона. Накануне его инаугурации, 19 января, начало действовать перемирие между Израилем и ХАМАС — оно чуть не сорвалось из-за того, что группировка вовремя не предоставила список заложников, которых собиралась освободить первыми. Подобные кризисные ситуации могут повторяться все шесть недель, что будет действовать режим прекращения огня, а перспективы полноценного мирного урегулирования крайне туманны. Сторонам предстоит найти компромисс по наиболее спорным вопросам, касающимся послевоенного устройства Газы и роли в нем ХАМАС; при этом крайне правые союзники израильского премьера Биньямина Нетаньяху грозят развалить его правящую коалицию, если он не возобновит боевые действия после завершения первой фазы перемирия.

Еще до своей инаугурации Трамп отправил команду эмиссаров на Ближний Восток, и она активно участвовала в переговорах по текущему перемирию. «[Я сказал Нетаньяху]: просто продолжай делать то, что должен. Это должно закончиться», — пересказал 47-й президент свой разговор с израильским лидером в интервью NBC News. Как утверждает Haaretz, именно спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заставил Нетаньяху принять условия сделки с ХАМАС, от которых тот прежде отказывался. Теперь Уиткофф планирует нанести визит в сектор Газа.

Другой вызов, стоящий перед новой американской администрацией, — конфликт между Израилем и «Хезболлой». 26 января истекает 60-дневное перемирие, заключенное при участии уходящей и будущей администраций США, но ни одна из сторон в полной мере так и не выполняет его условия. Вероятно, в указанные сроки ни израильские силы, ни подразделения «Хезболлы» не покинут юг Ливана, что создаст крайне нестабильную и потенциально взрывоопасную ситуацию в стране, где проживают 86 тыс. граждан США (данные Госдепартамента за 2022 год).

В свой второй президентский срок Трамп также планирует вернуться к амбициозной программе по арабо-израильскому примирению. В его активе — «Соглашения Авраама», заключенные между Израилем с одной стороны и Бахрейном, ОАЭ, Марокко и Суданом с другой. Визиты эмиссаров республиканца на Ближний Восток, помимо войны в Газе, были посвящены планируемой «мегасделке» США с Саудовской Аравией. По данным Axios, Трамп хочет, чтобы, помимо расширения двустороннего военного сотрудничества, она предусматривала заключение мирного соглашения между королевством и Израилем.

НАТО

Возвращение Трампа, годами называвшего американских союзников нахлебниками и угрожавшего выходом США из НАТО, станет вызовом для Североатлантического альянса. «Послушайте, если они не собираются платить, мы не будем их защищать, ясно?» — сказал он на одном из предвыборных митингов.

7 января республиканец потребовал, чтобы члены НАТО увеличили свои оборонные расходы до 5% ВВП — это сильно выше текущего целевого показателя в 2%, которого достигли только 23 из 31 страны альянса. Отметку 5% и вовсе преодолела лишь одна-единственная страна — Соединенные Штаты. В альянсе заявили, что согласны с необходимостью дальнейшего увеличения расходов на оборону, но не поддержали целевой показатель в 5%, отмечает Reuters. Turkiye Today сообщает, что Турция и ряд других стран предлагают остановиться на 3%. Призыв Трампа поддержали Литва и Польша, причем последняя ближе других европейских стран к установленной Трампом отметке — она тратит на оборону 4% ВВП.

Панамский канал

После победы на президентских выборах Трамп пригрозил потребовать возвращения Панамского канала под контроль США в случае, если условия пользования водной артерией не будут пересмотрены — в частности, должны быть снижены «смехотворно» высокие тарифы. По данным Bloomberg, через канал проходит до трех четвертей грузовых перевозок США.

Панамский канал находится под полным контролем самой Панамы уже свыше 25 лет. Символический акт об этом был подписан в декабре 1999 года. Согласно договору о Панамском канале 1977 года, последний американский солдат покинул эту территорию к концу 1999 года.

Республиканцы всегда выступали против соглашения 1977 года, опасаясь, что Китай получит контроль над стратегической водной артерией через подразделение гонконгской компании Hutchison Whampoa Ltd, которая обслуживает грузовые терминалы на обеих сторонах канала. Трамп и вовсе заявлял, что канал контролируют китайские военные, однако власти Панамы это опровергали.

«Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения (передачи канала Панаме. — РБК) не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», — сказал Трамп в конце декабря. На пресс-конференции в Мар-а-Лаго в январе он не исключил, что США вернут контроль над каналом силой.